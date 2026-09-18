Una carrera para "desconectar de las pantallas y conectar con personas"

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colegio Tajamar organizará de nuevo su carrera de 500 kilómetros relevos --en la que participarán cerca de 1.000 personas, la mayoría de ellos escolares con sus padres-- con el fin de hacer un llamamiento a desconectar de las pantallas y conectar con las personas.

La salida tendrá lugar el próximo 24 de septiembre, a las 10:45 horas, en el colegio Tajamar, como han detallado desde la institución, que añade que esta 29ª edición de la carrera popular se ha convertido en "una propuesta eficaz" para desconectar de las pantallas y facilitar a las familias un tiempo de ocio saludable juntos.

Esta carrera se celebra cada mes de septiembre desde 1996. Consiste en correr 50 relevos de 10 kilómetros cada durante 48 horas ininterrumpidas. La mayoría de los relevos los realizan escolares con sus padres. La carrera circula por carreteras secundarias y atraviesa Madrid, Guadalajara, Soria, Navarra, Zaragoza y Huesca.

Los relevos que se hacen por la noche los corren atletas del club deportivo Tajamar y un grupo de militares que se ofrecen como voluntarios para cubrir tramos complicados. La meta está en el santuario de Torreciudad, en Huesca.

Además de ayudar a superar el efecto pantalla --según el Informe de Qustodio 2026, los adolescentes pasan entre 4-6 horas diarias al móvil--, esta iniciativa también es una oportunidad de conectar con otras personas y superar el efecto 'phubbing'). En este sentido, el director del colegio, Jaime Pérez, asegura que "esta carrera es una propuesta concreta para dejar de hacer un "scroll infinito" durante 48 horas y que padres e hijos vuelvan a mirarse a los ojos".

Esta iniciativa moviliza a gran parte del colegio Tajamar. De hecho, el AMPA ha facilitado a las familias alojamiento y transporte hasta Torreciudad para hacer juntos también el último relevo y la entrada a la meta. Mediterránea, la contrata del comedor del colegio se encarga del avituallamiento de la noche del jueves y viernes y de la comida del sábado.

"Este evento fomenta la actividad física y estimulan contra el sedentarismo: recuerdo que el Ministerio de Sanidad dice que un 28% de la población no hace actividad física", añade el director de la carrera, Luis Elejalde.