Sánchez y sus ministros piden reiteradamente a PP y Vivas que permitan trasladar menores migrantes de Ceuta a Península

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros han pedido en las últimas horas reiteradamente al PP y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que permitan el traslado de los menores migrantes no acompañados a la Península después de la entrada de miles de extranjeros de forma irregular a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

En este sentido, Sánchez remitía este miércoles a los periodistas a preguntar al dirigente ceutí por la presencia de menores migrantes en las calles de Ceuta. "Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo, donde acusó a los 'populares' de "cronificar" la crisis y de poner palos en las ruedas.

De este modo, el jefe del Ejecutivo incidió en que la competencia en la gestión de los menores es del Gobierno de Vivas, mientras que el Gobierno central está encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad y de devolver a su país a los que no tengan derecho a permanecer en España.

El mismo día, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, insistió en que los menores migrantes no acompañados son competencia de Ceuta y preguntó al PP por la solución de los que no puedan ser reagrupados.

"Cuando estamos hablando de que hay entre 2.000 y 3.000 menores en Ceuta, si un número alto de ese porcentaje, de esa cantidad de personas no pueden ser reagrupados, ¿cuál es la solución? ¿Que se queden en Ceuta? El Gobierno de España lo que dice claramente es que aquellos que no tengan derecho a la protección internacional serán devueltos", explicó en rueda de prensa en Ceuta tras presidir una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma.

Igualmente, afirmó que los menores que no puedan ser reagrupados en Marruecos tienen que ser reubicados acorde a la contingencia migratoria en el resto del territorio español. "Y ahí tendrá que responder claramente el presidente de la ciudad de Ceuta si apoya esta medida y espero que sí. La apoyó en su momento y espero que también esté con el Gobierno de España en que esos menores no se queden en Ceuta porque si no estarían en absoluta contradicción", aseguró sobre Vivas.

Mientras, este jueves, el ministro de Transformación Digital y Formación Pública, Óscar López, en una entrevista en la 'Cadena Ser' recogida por Europa Press, pidió a Vivas tomar decisiones si quiere "devolver" la "normalidad" a la ciudad autónoma: "Es urgente, y que si de verdad queremos devolver la normalidad a Ceuta, hay que tomar decisiones, y hay que actuar".

Por parte desde Sumar, el Ministerio de Juventud e Infancia señaló este miércoles que la tutela de menores migrantes no acompañados en Ceuta corresponde "en exclusiva" a la ciudad autónoma y advirtió en que la "única solución" son los traslados a la Península.

LAS PROPUESTAS DE JUVENTUD E INFANCIA

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego recordaron que han propuesto dos vías de urgencia para el traslado inmediato mientras se trabaja en los expedientes completos.

La primera de ellas es la acogida de 500 niñas (por ser los perfiles más vulnerables) en Península por parte de entidades especializadas en atención a la infancia, manteniendo Ceuta la tutela y asumiendo las entidades la guarda.

"Esta posibilidad fue abierta por el ministerio hace más de un mes y corresponde a Ceuta, en exclusiva, llevarla a cabo a través de un convenio con las entidades, ya que esta vía no necesita de la aprobación de las comunidades autónomas", aseveraron.

La segunda, la acogida solidaria de los menores por parte de las comunidades autónomas. Esta posibilidad fue informada por el Ejecutivo en la pasada Conferencia Sectorial del 27 de agosto. Hasta el momento, el Ministerio ha indicado que "solo Navarra" ha conveniado con Ceuta para ello. En este caso, corresponde a las comunidades autónomas realizar un acuerdo bilateral con la ciudad autónoma.

Estas dos vías de urgencia complementan a la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, actualmente en vigor, pero cuyos trámites "son más lentos". "Si más de un mes después apenas se han producido traslados es por una falta de voluntad política de las administraciones que cuentan con las competencias exclusivas en la atención de la infancia migrante no acompañada", subrayaron las mismas fuentes.

Del mismo modo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press la "hipocresía" del PP de querer ayudar a Ceuta pero negarse a acoger migrantes en las comunidades autónomas en las que gobierna. Además, ha tildado de "esencial" que se reubique a los migrantes, en especial, los menores migrantes y las niñas en situación de riesgo.

"Un expediente de expulsión puede tardar dos meses, porque existe un trámite administrativo, un procedimiento judicial, etcétera. Por tanto, muchas de estas personas que se reubican en la península quizás acabarán expulsadas porque no tienen derecho a quedarse", ha afirmado.

Finalmente, la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa desde Ceuta, ha indicado que "mañana mismo" se podría derivar a 500 niñas vulnerables a la Península si se contase con la firma y el consentimiento de los representantes de la ciudad de Ceuta. "Servirían también para, de alguna manera, desbloquear un poquito la situación", ha recalcado.

Por su parte, el PP considera que la competencia de los menores migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio son competencia del Estado y no de la ciudad autónoma porque están ante una "invasión" y no se puede aplicar la legislación ordinaria, según han señalado fuentes de la formación. A su entender, esa avalancha permite activar el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y el Reglamento de Retorno para devolver ya los menores a Marruecos.

Desde la cúpula del PP recalcan que están ante un ataque a la integridad territorial de España tras la entrada masiva de 80.000 personas y subrayan que, por tanto, la competencia sobre los menores es de ámbito estatal. A su entender, no se puede usar la legislación ordinaria para regular situaciones extraordinarias, según fuentes del PP.

"Es un problema de invasión territorial del país. No puedes aplicar la legislación de menores", insisten fuentes de la dirección del partido, que consideran que la responsabilidad de los menores en un supuesto así es del Estado.

Además, el PP subraya que Marruecos está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente, como hoy mismo ha trasladado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno del Congreso, donde le ha pedido que "asuma su responsabilidad".

VIVAS SOBRE LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ: "SALIDA DE TONO"

Por último, Vivas ha tachado de "salida de tono" las palabras de Sánchez, en las que remitía a los periodistas a preguntar al dirigente ceutí por la presencia de menores en las calles. Además, ha recordado que la competencia para la identificación y filiación de cualquier persona que entra en territorio nacional corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno, antes de ser puestos bajo la tutela de la autonomía.

"Me parece una salida de tono, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siendo el presidente del Gobierno de España, debe de saber que la competencia para identificar a las personas, sean adultos o sean menores, le corresponde al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno", ha aseverado Vivas en una entrevista con 'Antena 3'.

En este sentido, ha explicado que cuando se trata de menores, es la propia delegación del Gobierno quien los pone a resguardo, bajo la tutela de la ciudad autónoma, que es quien tiene la competencia.