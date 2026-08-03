Ceuta cifra en 862 los menores migrantes acogidos en la ciudad, una "sobreocupación del 2.872%"

Una persona se venda un pie, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La frontera del Tarajal ha permanecido tranquila a pesar de que un pequeño grupo de personas ha intentado acceder a nado, pero han sido interceptadas por el Ejército. Aunque ya han sal - Jesús Torres - Europa Press
MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha cifrado este lunes en un total de 862 menores migrantes acogidos en la ciudad autónoma, lo que supone una "sobreocupación del 2.872 por ciento", cuatro días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
"La capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000 por ciento. 2.872 por ciento", ha indicado el consejero de Presidencia en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press.
Alberto Gaitán ha indicado que "esta es la situación a día de hoy" y que tienen "controlado" el tema de los menores. No obstante, ha avisado de que ya ocurrió en el año 2021 y "podrán ir saliendo más menores, que hayan podido ser recogidos en alguna casa, etcétera".
"Esta es la situación de incertidumbre, porque no está todo cerrado y ahora mismo le puedo hablar de lo que tenemos controlado, pero que podrá aumentar en los próximos días", ha declarado el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta.
Respecto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Alberto Gaitán ha apuntado que tiene una capacidad para unas 600 personas y está "absolutamente ocupada". "Está absolutamente colapsado y fuera de ese centro hay unas mil personas que están acampando alrededor", ha agregado, para después añadir: "La situación es muy difícil y vamos a ver si podemos salir de esta problemática que tiene la ciudad".