La Comisión Europea ofrece 40.000 bonos gratuitos a jóvenes, más de 3.700 en España, para recorrer Europa en tren

Archivo - Una joven en un banco. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ofrecerá 40.000 bonos gratuitos, más de 3.700 en España, para que los jóvenes puedan recorrer y descubrir Europa viajando en tren, en el marco de la iniciativa DiscoverEU, dentro del programa Erasmus+.

Esta nueva convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 años de la UE y países asociados al programa Erasmus+, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. El plazo de solicitud estará abierto del 8 al 22 de abril de 2026, según ha informado el Instituto de la Juventud (INJUVE)en un comunicado.

El requisito para presentar candidatura es haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 (ambos inclusive). Las personas seleccionadas podrán viajar durante un mes como máximo del 1 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2027 y recibirán, además del bono de viaje, una tarjeta con descuentos en actividades culturales, transporte y alojamiento.

Entre los 400.000 jóvenes que ya han participado en esta iniciativa, desde que comenzó en 2018, se encuentra Laura Jarandilla, que recorrió ocho países durante 17 días con una amiga. "No fue solo hacer turismo, supuso la oportunidad de descubrir Europa, de entender cada cultura desde dentro, de desmontar prejuicios, de contrastar lo que imaginabas con lo que realmente encuentras, de vivir los lugares en primera persona", ha explicado.

Delia Alonso, por su parte, visitó durante una semana Francia, Suiza, Eslovenia, Alemania y Austria, donde asegura que encontró "nuevas culturas y nuevos lugares que de otra manera es difícil conocer".

Según explica el INJUVE, esta iniciativa es "un valioso instrumento para garantizar la cohesión social y para lograr los objetivos marcados en la Estrategia Europea de la Juventud 2019-2027, tales como, entre otros, promover la movilidad para conectar a jóvenes de toda la UE y de países vecinos e involucrar a las personas jóvenes en la realidad del continente".