El Consejo de la Juventud traslada a Rego su "descontento" por "falta de avances" en compromisos como la ley de juventud

Asamblea General Ordinaria del Consejo de la Juventud. - CJE

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha trasladado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su "descontento" ante la "falta de avances" en algunos compromisos como la Ley de Juventud que "generó expectativas" en el tejido asociativo y para la que las organizaciones "han dedicado tiempo, recursos y esfuerzos".

"La aprobación de una Ley de Juventud suponía una oportunidad para dotar de mayor reconocimiento y garantías a la participación juvenil, reforzar el papel de las organizaciones y establecer mecanismos que permitieran a las personas jóvenes tener una presencia real en las decisiones que les afectan", han subrayado desde el CJE en un comunicado.

También se han referido a la situación de los Consejos de la Juventud autonómicos y han advertido de la "falta de concreción" de las medidas de apoyo y fortalecimiento territorial que se habían planteado desde el Ministerio.

El CJE ha alertado de la situación de "vulnerabilidad" que atraviesan distintos Consejos de la Juventud en el territorio, con casos como el de Extremadura, y ha insistido en que "el fortalecimiento del tejido asociativo no puede depender de actuaciones puntuales, sino que requiere un compromiso institucional y presupuestario sostenido en el tiempo".

Por otro lado, durante la reunión han compartido asimismo las prioridades de trabajo de la nueva Comisión Permanente del CJE, elegida en septiembre de 2026, que está desarrollando su plan de trabajo para los próximos dos años junto a las entidades miembro.

Según han precisado, entre los ámbitos prioritarios, destacan: vivienda y emancipación, empleo, educación, salud mental, acción climática, igualdad y diversidad y calidad democrática.

En este último ámbito, el CJE ha destacado especialmente la importancia de reconocer a las organizaciones juveniles como "agentes fundamentales de participación democrática".

La presidenta del CJE, Sara Villodre, ha señalado que desde el Consejo tienen la responsabilidad de actuar como interlocutor de la juventud y trasladar a las administraciones sus necesidades y reivindicaciones. "Eso también implica señalar cuando los avances no llegan o cuando los compromisos adquiridos no se traducen en medidas concretas", ha subrayado.

Asimismo, ha defendido que "las políticas de juventud deben construirse contando directamente con las organizaciones juveniles, reconociendo su trabajo y garantizando los recursos necesarios para que puedan desarrollar su labor".

Ante las próximas elecciones del 29 de noviembre, el CJE ha hecho un llamamiento a las formaciones políticas para que incorporen las demandas de la juventud y el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil entre sus prioridades y propuestas políticas.

"Independientemente de quién esté al frente de las administraciones, las necesidades de la juventud siguen siendo las mismas y deben ocupar un espacio en la agenda política", ha afirmado Villodre.