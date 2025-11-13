Expertos identifican las causas del repunte de violencia entre jóvenes: Adicciones o falta de límites y de valores

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las adicciones, tanto a sustancias como a la tecnología, la falta de límites y de valores educativos son las razones que subyacen al incremento de la violencia entre los jóvenes, tanto en general, como dentro de la familia y en las relaciones de pareja.

Estas son algunas de las conclusiones de la 'V Jornada Tolerancia Cero: ¿Qué nos está pasando?', organizada este jueves por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias.

El presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su Fundación, Ignacio Garralda, y el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, han inaugurado el encuentro, que ha reunido a expertos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Fiscalía, de la Administración Pública y de diferentes ámbitos; Judicatura, Psiquiatría, Psicología y la Sociología.

Las últimas memorias de la Fiscalía General del Estado evidencian que, año a año, los casos de violencia intrafamiliar y de lesiones, en general, provocadas por menores, aumentan, superando en 2024 los 12.500 casos. También que los delitos archivados en 2023 por ser sus presuntos responsables menores de 14 años, y por lo tanto inimputables, crecieron un 45% respecto a 2022.

En cuanto a violencia de género, el último Macroestudio de Violencia de Género, llevado a cabo por Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias en 2024, constata una mayor tolerancia ante la violencia de género por parte de los jóvenes.

Para intentar dar respuestas, analizar las causas, consecuencias y posibles soluciones a esta problemática social, la primera mesa redonda de la jornada, moderada por Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, ha tratado 'El incremento de la violencia entre los jóvenes'.

En ella han participado: Celso Arango, jefe del Departamento de Psiquiatría Infanto- Juvenil del Hospital Universitario La Paz de Madrid; María Pilar López, directora gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor; Daniel Moreno, teniente responsable del Equipo Mujer-Menor (EMUME) Central de la Guardia Civil; y Pilar Serrano, titular del Juzgado de Menores nº 5 de Madrid.

Los expertos han señalado el desequilibrio que ha producido la "velocidad a la que están sucediéndose los cambios en la sociedad y la dificultad que genera adaptarse a ellos, sobre todo entre los más vulnerables", en palabras de Arango.

Para todos los participantes, la familia es el núcleo fundamental para atajar el problema y han coincido en señalar como soluciones la educación temprana en valores, en habilidades sociales, -como tolerancia a la frustración y resolución de conflictos-, el aprendizaje emocional, el saber pedir ayuda y el entrenamiento parental.

'El auge del maltrato en las relaciones de pareja desde la adolescencia' ha sido el tema de la segunda mesa, moderada por la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias Esther Vaquero y en la que han intervenido Timanfaya Hernández, decana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid; Javier de Pedro, comisario de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional; y Carmen Ruiz, doctora en Sociología y experta en violencia de género en adolescentes y jóvenes.

Como conclusión, han apelado a una solución global, desde la inculcación de valores en el ámbito familiar a la más pronta intervención de los organismos públicos.