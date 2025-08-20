FAD y BBVA lanzan un videotutorial para impulsar el pensamiento crítico en casa

Fad y BBVA lanzan un videotutorial para fomentar el pensamiento crítico en las familias. - FAD-BBVA

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud y BBVA han lanzado un nuevo videotutorial dirigido a familias dentro de la iniciativa 'Educacion conectada'. En esta ocasión, la pieza titulada '¿Hablas en casa con tu hijo o hija de cómo gestionar las diferencias de opinión?', ofrece cuatro herramientas prácticas para fomentar el pensamiento crítico en casa y abordar las diferencias de opinión "con respeto, empatía y diálogo".

La primera pauta consiste en formular preguntas que abran el diálogo. En lugar de interrumpir con un "eso no es así", se propone responder con un "¿por qué piensas eso?" como punto de partida para la conversación.

En segundo lugar, se recomienda compartir el punto de vista personal sin imponerlo, mostrando que es posible pensar diferente desde el respeto mutuo.

Otra clave es normalizar el cambio de opinión como parte del crecimiento, transmitiendo que evolucionar en las ideas no significa renunciar a la propia postura, sino abrirse al aprendizaje.

Por último, se plantea la importancia de enseñar a contrastar la información, identificando fuentes y revisando certezas como parte del desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo.

Estas cuatro claves se presentan en un lenguaje sencillo, con ejemplos cotidianos y propuestas realistas que pueden ponerse en práctica en el día a día.

"El hogar es uno de los primeros lugares donde se aprende a convivir con ideas distintas y a construir pensamiento propio", ha indicado Teresa Madrigal Valera, directora de Negocio Responsable de BBVA en España. "Fomentar el pensamiento crítico en casa es esencial para que niños y adolescentes aprendan a tomar decisiones informadas, convivir con la diferencia y desenvolverse con confianza en un mundo cada vez más complejo". ha añadido.

En opinión de la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, "es fundamental que las familias se conviertan en espacios donde se dialogue, se contraste y se enseñe a pensar con espíritu crítico. Desde Fad Juventud, queremos acompañar a madres y padres en este reto cotidiano".

Este recurso forma parte de la serie de videotutoriales breves y prácticos de la iniciativa Educación Conectada, que BBVA y Fad Juventud desarrollan conjuntamente desde 2022. Hasta la fecha se han publicado 25 vídeos sobre temáticas clave como la gestión emocional, la convivencia, la educación financiera o el uso saludable de la tecnología. A lo largo de 2025, está previsto incorporar dos nuevos contenidos centrados en el desarrollo personal y la orientación vital en la adolescencia.

El vídeo '¿Hablas en casa con tu hijo o hija de cómo gestionar las diferencias de opinión?' está disponible de forma gratuita en la web de Educación Conectada y se difundirá a través de las redes sociales de ambas entidades, acompañado de una campaña digital con piezas breves diseñadas para facilitar su consulta, reflexión y aplicación en el día a día familiar.