Fad Juventud presenta este martes el Barómetro de Juventud y Género 2025 con una encuesta a 3.327 personas

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud presenta este martes 24 de febrero el Barómetro de Juventud y Género 2025, la quinta edición de esta investigación bienal que analiza la evolución de los posicionamientos de la juventud española en torno al género desde 2017.

Según la organización, esta edición permite analizar por primera vez una década completa de datos sobre la evolución de la mirada de los jóvenes españoles en relación con las desigualdades de género, las relaciones afectivas, los estereotipos, las identidades y las distintas formas de violencia.

El estudio, financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, incorpora una "mirada intergeneracional" al incluir población general junto a la muestra específica de jóvenes, con un total de 3.327 personas de 15 o más años encuestadas, como ha explicado Fad Juventud.

El acto se celebrará a las 10:00 horas en el espacio Artículo 14 (Calle Libertad, 15, Madrid) y contará con la intervención de la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, y de la directora de Investigación de la entidad, Anna Sanmartín, que expondrá los principales resultados y tendencias de esta edición.