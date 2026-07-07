El Gobierno aprueba una subvención de 60.000 euros para la séptima edición de 'Ruta al Exilio'

Participantes en Ruta al Exilio - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subvención por valor de 60.000 euros para la séptima edición del proyecto 'Ruta al Exilio', con el propósito de "fomentar entre la juventud la educación en memoria democrática, la participación cívica y la transmisión de los valores democráticos".

Según ha explicado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, la subvención irá dirigida a la asociación Be Wild Be Proud, que será la entidad encargada de desarrollar el proyecto.

La séptima edición de Ruta al Exilio ha sido impulsada y es financiada por el Instituto de la Juventud (INJUVE), dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, en colaboración con el comisionado de España en Libertad, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

En el marco de esta iniciativa, este año, 40 adolescentes recorrerán lugares de memoria del exilio republicano y civil en Euskadi, Navarra y el sureste de Francia entre el 15 y el 28 de julio. De este modo, la expedición recorrerá, fundamentalmente a pie, las principales localidades y sendas del exilio republicano transpirenaico, atravesando zonas montañosas, rurales y urbanas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha puesto en valor la celebración de una nueva edición de este proyecto que considera "un formidable ejercicio de cultura y memoria democrática para la juventud". Según Rego, "la memoria democrática es una herramienta activa y necesaria para entender la identidad colectiva y el rumbo que como sociedad se desea tomar".

La ruta es gratuita para los participantes y, durante la ruta, realizarán talleres históricos y culturales, marchas por la montaña y visitas a museos y memoriales. Según explica el Ministerio de Juventud, las actividades girarán en torno a la soberanía alimentaria y "cómo ha cambiado la relación de la sociedad con el hambre y cómo el pan ha sido -y sigue siendo- un arma de guerra en otros territorios devastados por conflictos armados".