Impulsores del Pacto de Estado para proteger a los menores del porno piden "consenso" al Congreso y "altitud de miras"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), Dale Una Vuelta, Fundación ANAR, iCmedia, Save The Children, Unicef han pedido este martes en el Congreso "consenso" y "altitud de miras" para lograr un Pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital, y protegerles así de riesgos como el acceso a la pornografía, los contenidos violentos o los problemas de salud mental.

Así lo han defendido durante la Jornada de presentación del Pacto de Estado, impulsada por la Asociación Europea de Transición Digital (AETD), "absolutamente necesaria" para la protección de la infancia y adolescencia "en lo que es el mundo del Internet y de las redes" según ha afirmado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

El presidente de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ricardo Rodríguez Contreras, ha destacado que se han visto "gratamente acompañados" por el apoyo de más de 160 grandes organizaciones que ya se han adherido al pacto y ha manifestado que este es "un tema que se ha revelado muy transversal" y que "coincide con una preocupación ciudadana cada vez mayor sobre el sentido y la dirección hacia donde conduce este supuesto desarrollo tecnológico que, indudablemente, genera y reporta muchos beneficios", pero también "riesgos, amenazas, amenazas ciertas e incluso daños".

Para Rodríguez Contreras, ha habido un "fracaso manifiesto" en la defensa de los menores en Internet por parte de las empresas y de los poderes públicos, que no han sido "muy eficientes". "Esperemos que esto sea un punto de inflexión para que, a partir de aquí, los poderes públicos puedan tener esa labor de cuidado reforzado como puede tener por ejemplo la Fiscalía de Menores, que está adherida a nuestro pacto también para proteger a nuestros menores", ha subrayado, al tiempo que ha apostado por "regular" y conjugarla con la responsabilidad y la rendición de cuentas.

En la primera mesa de ponentes, titulada 'Presentación de la Propuesta de Pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital', la vicepresidenta de la Asociación Europea para Transición Digital, Ana Caballero, ha indicado que el abordaje de la protección de los menores en el entorno digital es un asunto "muy complejo".

No obstante, ha destacado la importancia de una medida como el sistema de verificación de edad, presentado recientemente por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), "porque va a limitar el acceso a contenidos inapropiados a los menores con todas las consecuencias que ello tiene".

"Esto no va de echar responsabilidades fuera", ha dicho Ana Caballero, quien ha reclamado la responsabilidad de todos los agentes implicados. "Queremos que se haga una ley y vamos a estar muy pendientes de todo lo que se regula en esa ley", ha remarcado la experta, que aboga por regular todo lo relacionado con "los diseños persuasivos, los patrones oscuros y con técnicas que lo que hacen es mercantilizar los datos" de los menores. Además, ha pedido a los políticos "consenso".

LA REALIDAD EMPIEZA A SUPERAR A LA FICCIÓN

Desde Dale una Vuelta, su director Clínico y de Investigación, Alejandro Villena, lleva "ocho años viendo cómo las personas y los jóvenes, y los adultos sufren por la adicción a la pornografía". Tras relatar una serie de testimonios reales de personas jóvenes adictas al porno, Villena ha alertado de que "desgraciadamente la realidad está empezando a superar a la ficción". "La pornografía no es un juego. La violencia no es un juego. El incesto no es un juego. Y el machismo no es un juego", ha aseverado.

"El 70% de los menores accede por accidente a la pornografía a través del móvil", ha manifestado este experto, que ha alertado de los efectos que ello tiene: mayores estereotipos de género, victimización sexual, mayor probabilidad de sexismo hostil hacia la pareja en varones, mayor tendencia al abuso físico y verbal en el noviazgo, aumento de las conductas sexuales de riesgo, favorece el uso irresponsable del preservativo, afecta a la autoestima y al autoconcepto sexual, etc. Alejandro Villena ha destacado que este Pacto es "urgente y necesario".

En la misma línea, el director de programas de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, ha calificado este acuerdo de "esencial" y ha defendido que "los mecanismos de verificación de las edades tienen que ser eficaces" ante los riesgos a los que se enfrentan los menores y los jóvenes en Internet, como son problemas de salud mental, adicciones a las pantallas o los videojuegos, conductas violentas, consumo de pornografía o acoso, entre otras.

Marta Pellico, de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios de Comunicación (iCmedia), ha puesto el foco en "la regulación y la educación" como herramientas fundamentales para proteger a los menores. En concreto, ha puesto en valor la calificación por edades y la necesidad de una regulación de la actividad de los 'influencers'.

ACTUALIZAR EL MARCO LEGAL

Asimismo, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children, Catalina Perazzo, ha explicado que "los niños y las niñas han crecido en un mundo digital pero ese marco legal y regulatorio también tendrá que actualizarse".

"Tendremos que poder garantizar los derechos a la vez que se fortalece la comprensión de los riesgos y las oportunidades que este espacio genera. Tenemos que reimaginar Internet y tenemos que proactivamente generar un entorno seguro digital", ha recalcado, para después abogar por involucrar y tener en cuenta a los niños que "tienen mucho que decir" sobre la cuestión.

Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España, ha advertido de que si no se cuenta con ellos "desde el principio", todas estas propuestas, las leyes, los procedimientos están "abocados al fracaso". "Internet no se diseñó pensando en los niños, como tantos otros avances. Sin embargo, están ahí desde que nacen, desde que les hacemos una foto a la ecografía y la compartimos", ha comentado.

"No somos ingenuos y sabemos que no es un tiempo sencillo para los consensos. Entonces, esto va a requerir de generosidad, velocidad, altitud de miras y de un compromiso verdadero con la sociedad de hoy, pero también evidentemente con la de mañana", ha zanjado Guadix.