Juventud ultima la norma para regular el 'sharenting', la práctica de compartir fotografías de hijos en redes sociales

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia está "ultimando" la norma para regular el 'sharenting', es decir, la sobreexposición de personas menores de edad en redes sociales por parte de sus progenitores. Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, el propósito es que el texto esté listo "en el primer trimestre del próximo año".

El departamento que dirige Sira Rego ya avanzó su intención regular al respecto en un proceso de consulta pública que concluyó a finales de noviembre con más de 1.200 aportaciones.

Según la titular de Juventud e Infancia, "las abundantes aportaciones de la ciudadanía y de organizaciones vinculadas a los derechos de la infancia demuestran que existe una preocupación creciente por esta realidad" y que los poderes públicos han de "tomar medidas para garantizar la identidad digital de las personas menores de edad".

Desde el Ministerio, han insistido en que el texto partirá de tres premisas, en primer lugar, la pedagogía y el acompañamiento a las familias. En este sentido, Rego ha indicado que las redes sociales, son "herramientas nuevas" que las personas han utilizado "lo mejor" que han "sabido", pero ha añadido que "a día de hoy" existe "la certeza de que esas fotos o esos vídeos" que se pueden publicar "de manera inocente, puede ser muy perjudicial para el bienestar, para la salud mental y para el desarrollo de niños y niñas".

En segundo lugar, Juventud e Infancia apunta a la responsabilidad de las plataformas digitales y subraya que las grandes empresas que hay detrás de las redes sociales "tienen la obligación de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia".

En este sentido, fuentes del ministerio aseguran que "como cualquier otra empresa, las redes sociales deben acogerse a unas normas y respetarlas". "Por mucho que estén en manos de personas muy poderosas, no pueden ser espacios sin ley, donde se vulneren de manera sistemática los derechos de las personas", señalan.

En tercer lugar, con esta norma quieren "abordar de manera específica aquellas situaciones en las que se expone a niños y niñas en las redes sociales con fines económicos", con el propósito de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.

Según la consulta pública de Juventud e Infancia, "la sobreexposición infantil puede conllevar consecuencias perjudiciales para la salud, el desarrollo y el bienestar de las personas menores de edad, incluyendo daños psicológicos, como puede ser la depresión o la ansiedad, ante una exposición constante y continuada en el tiempo".

En paralelo, el Ministerio recuerda que en el Congreso de los Diputados sigue su curso la tramitación de la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que la ministra Rego ha calificado como una norma "pionera en Europa" para establecer normas a las grandes plataformas y que en el entorno digital "deje de imperar la ley de la selva".