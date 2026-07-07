Más de 5.000 niños afectados por la DANA han participado en el proyecto 'Colonias DANA' financiado por el Gobierno

Más de 5.000 niños y niñas de zonas afectadas por la DANA han disfrutado del proyecto 'Colonias DANA' - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 niños y niñas de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana han disfrutado de las 'Colonias DANA', un proyecto de intervención socioeducativa y terapéutica impulsado por la Federación de Madres y Padres y Personas de Alumnado de la Provincia de València (FAMPA-València) y financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mantenido un encuentro este martes con FAMPA-València, y ha asegurado que "cuando la infancia sufre una tragedia como la DANA, las instituciones deben estar a la altura, asegurándose de que "tienen las herramientas y el espacio para sanar, para seguir jugando a pesar del dolor y para crecer más allá de la tragedia".

En este sentido, Rego ha subrayado que el resultado proyecto ha sido "satisfactorio porque, más allá de las cifras, hay niñas y niños que, durante este tiempo, han podido dejar atrás el barro y el dolor".

Según los resultados de las encuentras de valoración del proyecto, el 96,2% del profesorado valora la actividad de forma muy positiva y el 73,4% del alumnado repetiría la actividad.

En concreto, entre 2025 y 2026, el proyecto ha alcanzado a 5.055 niños, niñas y adolescentes y 456 docentes, de 75 centros de Primaria y Secundaria de las zonas afectadas por la DANA.

La memoria que ha presentado este martes FAMPA-València a Rego concluye que el proyecto "ha funcionado como una válvula de escape socioemocional clave tras la catástrofe", pero subraya que "la intervención realizada durante los campamentos -de corta duración- no es suficiente por sí sola para abordar el trauma, y recomienda que la administración competente garantice una continuidad estructurada del apoyo psicosocial dentro del entorno escolar".