Médicos y psicólogos advierten del "daño" de las pantallas en niños y recomiendan cero horas hasta los 6 años

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Neurólogos, psiquiatras, psicólogos y pediatras han advertido del "daño" que producen las pantallas en la infancia y la adolescencia y han recomendado cero horas de móvil, tablet y televisión para los menores de 6 años, y una hora como máximo tutelada para los niños de 6 a 12 años.

Así se expone en un documento titulado 'Protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales', coordinado por la Plataforma Control Z, y firmado, entre otras, por la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA) o el Consejo General de la Psicología de España (COP).

"Tras la revisión de la literatura y la reformulación del debate sobre el impacto de los entornos digitales en la infancia y adolescencia, la evidencia reciente permite afirmar, con un grado razonable de consenso científico, que determinados usos, contenidos y diseños digitales contribuyen causalmente, al menos en parte, a resultados adversos en la salud mental, el sueño, el neurodesarrollo, la autorregulación emocional y la seguridad de los menores de edad", se lee en el texto, consultado por Europa Press.

Entre los hallazgos principales, el documento avisa de que "las trayectorias de uso adictivo de redes sociales, móviles y videojuegos predicen ideación suicida, conducta suicida y peor salud mental" y apunta a "alteraciones del sueño" con "consecuencias sobre la atención, el estado de ánimo y el rendimiento escolar".

También advierte de que "en la primera infancia, la exposición precoz, pasiva y sin interacción verbal con el adulto se asocia con peores resultados en lenguaje, cognición y regulación socioemocional" y alerta de la "exposición a contenidos de alto riesgo" como "material sexual y pornográfico", del riesgo del "ciberacoso" y de consecuencias físicas como afectación ocular u obesidad.

Ante estas conclusiones, los expertos recomiendan "cero horas diarias de pantallas hasta 6 años", una hora de contenido educativo al día de 6 a 12 años y siempre bajo supervisión, y un máximo de 2 horas diarias a partir de los 6 años y hasta la edad adulta.

Además, piden una respuesta europea que "garantice la verificación efectiva de la edad, respete la privacidad, refuerce la protección desde el diseño, limite los patrones adictivos, asegure una moderación robusta de contenidos de alto riesgo, promueva la transparencia en el marketing dirigido a menores y exija una mayor responsabilidad por parte de las plataformas".

A su vez, los expertos de la comunidad científica cuestionan el concepto de "derecho a la conexión universal" para los jóvenes recogido en el borrador de la ley de protección a los menores en entornos digitales, que se encuentra en la fase final de enmiendas transaccionales, y han pedido, según la Plataforma Control Z, que se sustituya por "el derecho al desarrollo neurológico saludable".