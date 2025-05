'#MiradasAtentas', la campaña del CEU para involucrar a familias y educadores en la prevención y detección del bullying

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha lanzado, por quinto año consecutivo y con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se celebra el 2 de mayo, una nueva edición de su campaña de sensibilización frente al acoso y ciberacoso escolar.

Bajo el lema 'Miradas atentas frente al acoso escolar', la iniciativa tiene como objetivo involucrar de manera activa a las familias y educadores en la prevención y detección temprana de estas situaciones.

Desde el área de Colegios CEU avisan de que "no es suficiente con intervenir cuando ya se ha producido el daño". Por ello, la institución promueve un enfoque integral que combina medidas preventivas y reparadoras, poniendo el foco en la formación de los adultos responsables de la educación y el bienestar de los menores.

En este contexto, el director del Área de Colegios CEU, Raül Adames, destaca una serie de propuestas concretas para ayudar a los menores en un entorno de respeto y convivencias.

Así, anima a las familias a ayudar a su hijo a conocerse. "No se puede amar lo que no se conoce; el primer paso del amor es el conocimiento; en la medida en que me voy conociendo como soy, puedo valorarme y confiar en mí mismo. Aprendemos, nos desarrollamos y maduramos como personas a través de la relación con los otros. Por eso, qué importante es convivir y pasar tiempo juntos los padres y los hijos en el hogar, primera escuela de la vida", señala.

También apuesta por mostrarle sus potencias, ya que "aprender a confiar en uno mismo requiere conocer las propias fortalezas y orientarlas a la búsqueda del bien, no para la autocomplacencia sino para ofrecerlo al mundo". "Sólo poniendo al servicio de los demás nuestros talentos somos capaces de hacer un mundo mejor, más humano, más armónico, más pleno", apunta.

El director del área de Colegios CEU defiende que aprender a confiar en uno mismo "también requiere conocer las debilidades propias, no para vivir en una frustración que desesperada sino para estimular nuestra capacidad de afrontamiento y crecer en fortaleza y paciencia".

"Las personas somos responsables de ir descubriendo nuestra identidad, somos seres en crecimiento. Esto conlleva esfuerzo y exigencia para hacer crecer nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades, y así ir configurando nuestra identidad como hijos, amigos, compañeros, ciudadanos del mundo. Para ello es preciso ser responsable de mis quehaceres y relaciones", añade.

Otra de las recomendaciones es que los niños afiancen su autoestima. "Saber quién soy yo ayuda a tener una autoestima sana. Esto es posible en un entorno de confianza donde se dé una aceptación incondicional de mi persona que está en crecimiento. Ese entorno seguro se construye en el día a día, acompañando en las rutinas, compartiendo actividades con ellos, comunicándonos entre nosotros", afirma Adames.

Enriquece las habilidades comunicativas de los hijos es otra de las propuestas que hace Adames en el marco de la campaña contra el acoso escolar. En sus palabras, la comunicación "es una herramienta que permite construir relaciones, resolver conflictos y aumentar el autoconocimiento".

"No es válida cualquier forma de comunicarse, sino aquella que se desarrolla de forma adecuada, aquella que nos permite expresar nuestras ideas y sentimientos con libertad y respetando las ideas y sentimientos del otro", asevera.

Igualmente, insta a alimentar la vivencia de respeto hacia sí mismo y los demás: "La clave está en saberse amado y valorado por lo que uno es, en saberse digno de ser amado por lo que uno es en sí mismo. El respeto hacia los demás comienza en el respeto hacia mi propio ser".

Los padres también deben ayudar a sus hijos a identificar el maltrato en las relaciones, animarles a decir 'no' y enseñarles a pedir ayuda.

"Ayudar a la persona a establecer límites e identificar situaciones de riesgo, favorecen a dar una respuesta como es decir 'no' ante situaciones que le hacen daño", subraya Adames, destacando que "pedir ayuda permite que quienes sufren de situaciones de acoso dejen de ser receptores para convertirse en agentes de cambio".

Este año, como novedad, la campaña incorpora una serie de vídeos difundidos a través de redes sociales. Estos contenidos, dirigidos tanto a jóvenes como a adultos, incluyen testimonios ficticios de personas que vivieron una situación de acoso escolar hace 30 años, así como piezas más breves que muestran cómo pequeños gestos pueden prevenir este tipo de situaciones en los centros educativos.

Para participar en la campaña, se emplaza a la sociedad a hacerse una foto o un vídeo haciendo un gesto simbólico vinculado a la campaña y subirlo a las redes sociales con la etiqueta '#MiradasAtentas'.