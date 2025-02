Las notificaciones de sospecha de maltrato infantil bajan por primera vez en 5 años, hasta 27.915, según Juventud

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las notificaciones de casos de sospecha de maltrato infantil alcanzaron un total de 27.915 en 2023, un 6,2% menos que el año anterior, cuando se registraron 29.770, según el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, consultado por Europa Press y publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Se trata del primer descenso en el número de notificaciones en los últimos cinco años. Así, en 2019 fueron 15.365; 15.688 en 2020; 21.521 en 2021 y 29.770 en 2022.

En cuanto al nivel de gravedad de los casos de sospecha de maltrato notificados en 2023, el informe revela que en el 56,6% (un total de 15.799) fue leve o moderado y en el 43,4% (12.116), grave. Por nacionalidad, en el 62,6% de los casos la víctima era española, y en 37,2%, extranjera. Por sexo, en 12.994 casos (47%), eran niñas y en 14.921 (53%), niños.

Además, de los datos se desprende que en la mayoría de los casos notificados, la víctima del maltrato tenía de 11 a 14 años (29%). Le siguen las franjas de edad de 15 a 17 años (28%); de 7 a 10 años (18%); de 0 a 3 años (14%) y de 4 a 6 (11%). Asimismo, en 824 casos, el menor presentaba alguna discapacidad.

UNA NEGLIGENCIA EN EL 41% DE LOS CASOS

Si se tienen en cuenta los diferentes tipos de maltrato, el boletín recoge 43.052 tipos de maltrato --puesto que en una misma notificación es posible señalar más de un tipo--. Así, en el 41% se trataba de una negligencia; en el 30% era un maltrato emocional; en el 19%, físico; y en el 10%, abuso sexual.

Teniendo en cuenta el ámbito de procedencia, en el 29% de los casos notificaron el caso los Servicios Sociales; en el 19%, el ámbito educativo; en el 16%, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en el 13%, el ámbito sanitario. Todas aumentan excepto las de Servicios Sociales que descienden de las 11.849 notificaciones en 2022 a las 8.078 en 2023.

Por comunidades autónomas, según los datos, Andalucía es la que registró el mayor número de notificaciones, con un total de 10.787; seguida por Baleares, con 4.638 y Cataluña, con 4.279. Mientras, las que menos son: Castilla-La Mancha (49), Melilla (44), La Rioja (17) y Ceuta (10).

Según señala el Ministerio de Juventud e Infancia, para ofrecer estas estadísticas se han utilizado los datos comunicados por las unidades competentes en materia de protección a la Infancia y la Adolescencia de las comunidades autónomas procedentes de la aplicación online del Registro Unificado de casos de sospecha de Maltrato Infantil (RUMI).

En todo caso, ha precisado que la información no es completa pues aunque todas las CCAA utilizan la base de datos RUMI, no se cumplimentan todos los registros de notificación. En concreto, no disponen de datos de Aragón y Galicia.