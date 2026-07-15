La Plataforma de Infancia impulsa un espacio de trabajo para mejorar los datos del sistema de protección de menores

Reunión de los observatorios de infancia autonómicos. - PLATAFORMA DE INFANCIA

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Infancia ha reunido este miércoles en Madrid a representantes de los observatorios de infancia de distintas comunidades autónomas con el objetivo de crear, por primera vez, un espacio de trabajo conjunto para mejorar los datos del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes tutelados.

El encuentro, impulsado desde el proyecto de desinstitucionalización 'Hogarizar', nace con la voluntad de "fortalecer la colaboración entre los observatorios autonómicos, compartir experiencias y avanzar hacia una información más homogénea, completa y útil", según ha explicado la plataforma en un comunicado.

En la reunión han participado representantes cuatro de los siete observatorios de infancia y adolescencia: Andalucía, Principado de Asturias, Islas Baleares y Mallorca. Durante la jornada, han presentado el Observatorio de la Desinstitucionalización de Hogarizar, han identificado las principales dificultades que existen actualmente para recopilar y analizar la información del sistema de protección y han explorado posibles líneas de colaboración para mejorar la calidad y homogeneización.

"Contar con datos completos, comparables y de calidad es imprescindible para conocer la realidad del sistema de protección y poder mejorarlo. Aún existen importantes lagunas de información que dificultan la evaluación de las políticas públicas y la adopción de decisiones basadas en datos, por lo que es fundamental impulsar espacios de coordinación como este", ha señalado la técnica de la Plataforma de Infancia, Leire Olmeda.

En concreto, ha destacado una de las ideas que ha surgido durante el encuentro: la necesidad de avanzar hacia sistemas de información que permitan conocer mejor las trayectorias individuales de las niñas, niños y adolescentes.

"Los datos agregados son imprescindibles, pero muchas veces no ofrecen el nivel de detalle necesario para comprender cómo es el paso de cada niña, niño y adolescente por el sistema de protección", ha apuntado.

La celebración de este encuentro, que ha tenido lugar en la sede de Autismo España, da continuidad al trabajo que la Plataforma de Infancia desarrolla a través de 'Hogarizar'. Entre otras iniciativas, el proyecto ha elaborado el documento 'Propuestas de mejora al Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia'.