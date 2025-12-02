PP afirma que a los jóvenes "les va mejor" en sus CC.AA y Rego les acusa de "destrozar" la universidad pública en Madrid

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha afirmado que a los jóvenes "les va mejor" en las comunidades autónomas en las que ellos gobiernan, mientras que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, les ha acusado de estar "destrozando la universidad pública en Madrid y dopando con dinero de todos los chiringuitos pseudo-universitarios de los amiguetes de Ayuso".

"Ustedes no vienen a las instituciones a cuidar de la gente, no vienen a hacer una oposición responsable, ustedes vienen a las instituciones a parasitarlas", ha señalado este martes Rego en el Pleno del Senado, al ser interpelada por el senador del PP Raúl Dalmacio Valero para explicar las medidas llevadas a cabo para frenar la precariedad de los jóvenes.

La ministra ha cargado contra los populares por ser los "responsables directos de la precariedad" de los jóvenes. Así, ha recordado que "llevaron al país a un paro juvenil que rozaba el 60%; los recortes masivos en educación; el tijeretazo a vecas y a investigación; o una política de vivienda hecha a medida de especuladores y fondos buitre".

"Ese es su legado, el suyo, no el nuestro. Pero es también la línea que a día de hoy sigue operando en sus gobiernos autonómicos. Cuando cierran consejos de juventud generan, cuando bloquean la ley de vivienda generan precariedad, cuando recortan cultura o salud mental generan precariedad, cuando prohíben el acceso al aborto libre y gratuito generan precariedad, cuando señalan a los jóvenes generan precariedad", ha reprochado.

Ante esta situación, Rego ha defendido que el Gobierno lo que hace es "invertir la tendencia" después de años de "negligencia" del Partido Popular. En este sentido, ha hecho mención a la Ley de Entornos Digitales Seguros, la Ley de Juventud, la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el Plan de Acción de la Estrategia de Juventud o el Estatuto del Becario.

La ministra también ha hecho referencia al "núcleo central de la precariedad juvenil, la vivienda". "No hay estabilidad emocional sin estabilidad material. No hay salud mental si tu alquiler sube cada año. No hay proyecto vital si vives encadenada a mudanzas constantes. Y desde el Ministerio lo tenemos clarísimo, o frenamos la especulación o no habrá juventud en este país que pueda hacer vida, que pueda emanciparse", ha apuntado.

"Con lo cual, su modelo para la juventud, sálvese el quien pueda. El nuestro, garantizar derechos para todos y para todas", ha sentenciado la responsable de Juventud e Infancia.

En su intervención, el senador del PP ha incidido en que la conclusión "es evidente": "Donde gobierna el PP a los jóvenes les va mejor. No es ideología, son datos".

En este sentido, ha detallado que en la Comunidad de Madrid, del PP, hay un 16% de paro juvenil, mientras que en Castilla-La Mancha, del PSOE, hay un 26%: "Diez puntos de diferencia que separan la esperanza del estancamiento, diez puntos que separan a quienes pueden construir un futuro de quienes están condenados a esperar indefinidamente".

"¿Y qué pasa en vivienda, en emancipación y en oportunidades para quedarse en su tierra? Lo mismo. Y en salud mental. Hace un año, señora ministra, el hijo de unos amigos míos decidió quitarse la vida con tan solo 18 años esperando atención psicológica en Ciudad Real durante un año y tres meses. Eso es una vergüenza, señora ministra", ha lamentado.

"La política socialista es la misma aquí que allí, anuncios, excusas y cero resultados. Lo que usted llama política juvenil es en realidad la propaganda juvenil. Lo que su gobierno llama compromiso con los jóvenes, es en realidad un abandono institucional. Los jóvenes no quieren discursos, quieren poder pagar un alquiler, no quieren sus folletos, quieren empleo. Por eso cierro esta intervención con toda claridad", ha reclamado.