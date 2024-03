Rectores latinoamericanos apoyan prohibir móviles en colegios: "No debemos exponer tanto a los niños a la tecnología"

Manuel Muñiz (IE University) defiende el uso de la IA: "Buscaría la mejor manera de integrar la tecnología en nuestro día a día"

MIAMI, 17 Mar. (del enviado especial de Europa Press Alfonso Herrero) -

Rectores de universidades latinoamericanas, reunidos en el congreso 'Reinventando la Educación Superior' organizado por IE University y la Universidad de Miami, ven positivo limitar el uso de los teléfonos móviles en los colegios.

"En edades tempranas no debemos exponer tanto a nuestros niños y jóvenes a la tecnología. Hay varios reportes asociados con estos temas de ansiedad, de salud emocional, que tienen que ver con esa necesidad de estar conectados en todo momento", señala el rector de Tec Monterrey de México, David Garza, en una entrevista concedida a Europa Press en el marco del evento celebrado en Miami.

Por ello, Garza considera que sí debería haber limitaciones de los teléfonos móviles en las edades tempranas y "espacios y momentos" en los que no se debe utilizar la tecnología y dedicarlos a "usar el cerebro, el corazón y conectar con los demás".

El reto más importante que tienen las universidades respecto al uso de la tecnología es, a su juicio, cómo van a ser los perfiles de los estudiantes en el mundo de la Inteligencia Artificial. "¿Cuál va a ser el cambio de un ingeniero? ¿Cuál va a ser el cambio de un médico, de un abogado para un mundo que está evolucionando muy rápido en la adopción de esta tecnología? ¿Cuáles son las competencias, habilidades que vamos a requerir en ese contexto?", se pregunta.

Aunque cree que no es adecuado prohibir el uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, el rector mexicano exige a los estudiantes que declaren si han utilizado herramientas como ChatGPT y los anima a que critiquen y usen su juicio para valorar las respuestas que han recibido de la IA. "Hoy los alumnos lo están usando de manera muy activa y tenemos que estar nosotros a la par de nuestros alumnos y poder guiarlos para un uso adecuado", zanja.

Los profesores y ChatGPT, añade Garza, pueden responder a una pregunta o resolver un problema, pero los docentes pueden además inspirar a los estudiantes. "ChatGPT no te inspira, no te motiva, no te empuja a que des lo mejor de ti mismo", aclara.

En la misma línea, el rector de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), Diego Quiroga, ve positivo que a cierta edad y en ciertos contextos se prohíba el uso de los teléfonos móviles. Precisamente, subraya que en ciertos momentos y edades "sí es bueno que los niños aprendan a estar sin este instrumento".

Para el rector de la Universidad San Francisco de Quito, la tecnología tiene un papel "muy importante" en la Educación Superior. No obstante, advierte de que hay que "tener cuidado" ya que la utilización de la Inteligencia Artificial implica temas éticos que antes no había.

LOS RECTORES, EN CONTRA DE CERRARSE A LA TECNOLOGÍA

"Estoy totalmente en contra de cerrarnos a la tecnología pero, a la misma vez, tenemos que saber cómo se implementa y que los nuevos profesionales sepan usarla para aumentar su capacidad de pensamiento crítico, de observación", manifiesta.

Ante esta situación, las instituciones educativas y los profesores tienen la responsabilidad de que esta tecnología se use correctamente. "Tenemos que asegurarnos de que los estudiantes sepan usar la IA o las nuevas herramientas para mejorar su capacidad intelectual y no para simplemente ir por el camino más fácil y evitar pensar, evitar calcular, evitar tener la mente crítica", apunta Quiroga.

También está a favor de limitar el uso de los teléfonos móviles en los colegios el rector de la Universidad del Desarrollo de Chile, Federico Valdés: "Los alumnos no se pueden conectar a algo que está ocurriendo fuera de la clase durante la jornada escolar, incluso durante los recreos".

A pesar de que matiza que no está en contra de que los jóvenes tengan teléfonos móviles, Valdés remarca a Europa Press que es "imposible" para un profesor hacer funcionar la dinámica que tiene que ocurrir en una clase "si cada uno de los alumnos tiene la cabeza puesta en otro lado".

Sobre el uso de la tecnología en la Educación Superior, que "abre posibilidades insospechadas", el rector insta a poner el foco en que esta tecnología "ayude a cerrar brechas y no a aumentarlas".

En concreto, avisa de que la tecnología, que cuesta dinero, tiene el peligro potencial de que aumenten las brechas entre los que tienen y los que no tienen recursos económicos ya que, en sus palabras, "el rol social de la universidad es precisamente el contrario, generar riqueza para todos los habitantes del país".

LOS ALUMNOS TENÍAN PROHIBIDO USAR LAS CALCULADORAS

Al ser preguntado sobre si habría que prohibir el uso de la Inteligencia Artificial en la educación debido a sus riesgos y a la posible dependencia que puede generar en los alumnos, el rector de la Universidad del Desarrollo de Chile recuerda que hace tiempo estaban prohibidas las calculadoras, algo que actualmente "suena como una cosa absurda".

Por otro lado, el rector de la Universidad de San Andrés en Argentina, Lucas S. Grosman, reconoce que "no tiene claro" si es necesario prohibir el uso de teléfonos móviles en los colegios, aunque sí cree que es algo que hay que debatir. "De hecho, es algo que en mi universidad nos estamos planteando también", comenta.

"En algunos espacios se tiene que usar la tecnología en los colegios, pero eso es compatible con que en otros espacios dentro del colegio estén libres de tecnología", propone Grosman.

El gran desafío que tienen las universidades es, según relata el rector argentino, qué tienen que hacer para preparar a los estudiantes para profesiones que todavía no existen o que van a cambiar radicalmente, algo que está relacionado con el avance de la tecnología.

"Que las profesiones en el futuro estén muy mediadas por la Inteligencia Artificial generativa no quiere decir necesariamente que la educación tenga que estarlo, tal vez tenga que haber espacios donde eso no sea así. De hecho, no dejamos de enseñar Matemáticas el día que se inventaron las calculadoras", señala el rector, que incide en la importancia de que las personas no se vuelvan perezosas y dejen de hacer algunas cosas "simplemente porque la tecnología lo hace mejor".

IE UNIVERSITY APUESTA POR INTEGRAR LA IA EN LA FORMACIÓN

Por su parte, el rector de IE University, Manuel Muñiz, prevé que la integración de la Inteligencia Artificial en la formación de los estudiantes "va a ser uno de los factores de transformación de la Educación Superior más importantes".

"Probablemente el factor de transformación más importante de los últimos siglos para la Educación Superior. Tenemos que construir espacios educativos que no difieran del entorno en el que nuestros graduados van a trabajar y a vivir y esto significa no excluir la tecnología ni del espacio docente ni de la evaluación de estos alumnos", subraya Muñiz en declaraciones a Europa Press.

El rector opina que las herramientas de Inteligencia Artificial están para ayudar y apoyar a los alumnos, por lo que las universidades tienen que "replantear la pedagogía y la forma de trabajar" con estas aplicaciones para que produzcan "mejores resultados, personas más capaces de enfrentarse a la incertidumbre y de enfrentarse a los grandes retos de su entorno".

Sin embargo, Muñiz se ha mostrado en contra de un mundo en el que los alumnos "no sean capaces siquiera de escribir a mano". "Pero creo que estamos muy lejos de eso, en parte porque esto se aprende en edades muy tempranas y es fundamental como habilidad. Yo no le tendría miedo a la tecnología, la miraría de frente y buscaría la mejor manera de integrarla en nuestro día a día", concluye.