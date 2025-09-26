Rego llama a no conformarse con "sistemas imperfectos" que traen desafección en los jóvenes porque "no garantizan techo"

1012516.1.260.149.20250926113912 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura la Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso de los Diputados, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Se trata de un espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económ - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha considerado que "ha llegado el momento de ser fuerza de empuje" y decir "nítidamante": "No nos conformamos con defender sistemas imperfectos que generan desafección en los jóvenes porque ya no garantizan techo, ya no garantizan trabajo y ya no garantizan futuro".

Así se ha expresado la ministra durante la inauguración de la Conferencia 'Más Allá del Crecimiento' celebrada este viernes en el Congreso, donde ha defendido: "Queremos sistemas mucho más avanzados y mucho más justos, participativos, instituciones abiertas a la gente y un poder, un poder mucho más repartido".

Durante su intervención en la jornada, como espacio de deliberación democrática por un nuevo modelo económico que tenga como base el cuidado de las personas y el planeta, la ministra Sira Rego ha hablado de la "audacia" desde la que el feminismo hace sus "planteamientos" e "incomoda".

"Nosotras no luchamos para alcanzar el estado de los hombres explotados en un sistema que explota. Nosotras luchamos para que la vida y la justicia sean el motor de la sociedad y para que nadie, nunca, nadie, nunca, sea explotado o explotada, ni por el patriarcado, ni por un sistema económico que ha hecho de nuestros cuerpos campos de batalla", ha declarado.

A su juicio, hay que "soñar, pensar, debatir las coordenadas de un horizonte deseable" y "posible". "Necesitamos empujar hacia esos otros horizontes, esos otros mundos posibles y decir con claridad, con claridad meridiana y rotunda que o planificamos de manera justa o lo harán ellos de manera desigual y violenta", ha zanjado.

"Significa además que debemos cuestionar la lógica de acumulación o lo que es, para mí, una cuestión muy importante y un poquito sensible, cuestionar hasta dónde debe llegar la propiedad. Hablar de impulsar nuevas fiscalidades radicalmente justas", ha manifestado, para destacar la "enorme fortaleza de los lazos comunitarios".

LA URGENCIA DE UN NUEVO MODELO ECOSOCIAL

La ministra de Juventud e Infancia ha inaugurado la conferencia 'Más Allá del Crecimiento', que se celebra bajo el lema 'Por una economía orientada hacia el bienestar de las personas y del planeta', se ha presentado la declaración conjunta 'Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial'.

Las organizaciones convocantes abogan por "un pacto postcrecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica".

Para ello, proponen "una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital". "Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica", añade.

El texto propone "la desmercantilización y mejora del parque de vivienda, los sistemas integrales de cuidados, la renta básica universal e incondicional, el decrecimiento del sector turístico, el impulso a la transición agroecológica y a la economía social y solidaria, la restauración de la naturaleza, el fin de las subvenciones a actividades destructivas, una reforma fiscal justa y verde con una política de ingresos máximos, mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante, y la protección de derechos de generaciones futuras", entre otras medidas.