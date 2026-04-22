Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud: "Usar mucho la tecnología no significa entenderla mejor"

Archivo - El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, durante una entrevista para Europa Press, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Pérez es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, y ha desarrollado - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha defendido este miércoles la necesidad de impulsar más formación en competencias digitales para garantizar la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes en Internet.

Así lo ha expresado Rubén Pérez en la presentación del estudio 'Apropiación de la tecnología de niños, niñas y adolescentes en España', elaborado por Fundación Cibervoluntarios, en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia.

En este escenario, Pérez ha puesto el foco que una de las conclusiones del informe que contradice la idea de que crecer con tecnología supone contar automáticamente con las herramientas necesarias para desenvolverse en el entorno digital. "Usar mucho la tecnología no significa entenderla mejor. La competencia digital necesita aprendizaje, formación y acompañamiento", ha afirmado.

Según ha informado el Ministerio, el estudio refleja que la formación en competencias digitales genera mejoras generalizadas entre los menores participantes y que su impacto es especialmente relevante entre quienes partían de niveles más bajos de conocimiento.

El secretario de Estado ha subrayado que reducir la brecha digital también es una cuestión de igualdad de oportunidades y de garantía de derechos y ha puesto en valor la alfabetización mediática como "parte de la educación digital y una herramienta clave para la lucha contra la desinformación".

Además, Pérez ha puesto en valor la relación entre seguridad y bienestar digital que recoge el informe. Según el Ministerio, los datos presentados indican que cuando mejora la percepción de seguridad en el uso de Internet también mejora la experiencia emocional de niños y adolescentes en el entorno digital.

ENTENDER LOS RIESGOS Y PROTEGERSE

"Cuando tienen más herramientas para entender los riesgos y protegerse, no solo saben más: también se sienten mejor", ha asegurado el secretario de Estado.

Pérez ha defendido la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas que acompañen a la infancia y la adolescencia en el ecosistema digital, citando el trabajo del Ministerio en la Ley de Entornos Digitales Seguros y en la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros.

"No basta con pedir responsabilidad individual. Hace falta política pública, comunidad y más protección para que niños, niñas y adolescentes habiten el mundo digital con criterio, seguridad y derechos", ha concluido el secretario de Estado.