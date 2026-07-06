Sanidad convoca 'Tardes con plan 2' para promover extraescolares gratuitas de vida saludable a 12.800 niños

Archivo - Niños jugando en un parque. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la convocatoria de 'Tardes con Plan 2', el programa dirigido a financiar actuaciones extraescolares de ocio educativo y promoción integral de estilos de vida saludables para niños y adolescentes, especialmente en barrios y territorios en situación de vulnerabilidad, según ha publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La convocatoria moviliza un presupuesto de 116 millones, de los que 74,3 millones estarán financiados con cargo al Fondo Social Europeo Plus(FSE+).

Con esta segunda convocatoria, Sanidad pretende ampliar el alcance del programa que prevé el desarrollo de 95 actuaciones en 28 provincias, gracias a las cuales "más de 12.800 niñas, niños y adolescentes participan en actividades extraescolares gratuitas de promoción de la salud".

El objetivo de las ayudas es alcanzar a todo el territorio nacional, y en especial, a aquellas regiones o zonas con una renta per cápita más baja, para promover programas extraescolares de promoción integral de estilos de vida saludable para la infancia.

La nueva convocatoria llega después de una primera edición de 'Tardes con Plan', resuelta el 2 de marzo de 2026 con 11 operaciones seleccionadas en 28 provincias y 15 comunidades autónomas. Al no haberse agotado la ayuda disponible del FSE+ para esta medida, Sanidad lanza ahora una segunda convocatoria. Las operaciones podrán ejecutarse entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de septiembre de 2029 y podrá concurrir entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal y entidades de la economía social, solas o agrupadas.

La financiación europea se distribuirá por categoría de región: 6,82% para las más desarrolladas (Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco), con una cofinanciación FSE+ del 40%; 34,52% para las regiones en transición (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Murcia), con una tasa del 60%; y 58,66% para las menos desarrolladas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla), con cofinanciación del 85%.

La segunda convocatoria de 'Tardes con Plan introduce, según ha informado el Ministerio, una mayor flexibilidad en los requisitos de las actuaciones a financiar, con el objetivo de facilitar la participación de entidades que ya estén desarrollando actividades de promoción de la salud en horario extraescolar dirigidas a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 16 años. En esta línea, ya no será necesario que las entidades intervengan en varias categorías de región para que sus actuaciones puedan ser seleccionadas. Con esta modificación, el Ministerio de Sanidad busca extender el alcance del programa al conjunto del territorio nacional y "favorecer que más entidades puedan concurrir a la convocatoria".

'Tardes con Plan" se desarrolla preferentemente en centros educativos públicos, espacios comunitarios y otros equipamientos de proximidad fuera del horario lectivo, con el objetivo de favorecer la participación de las familias, reforzar la implicación de la comunidad y acercar actividades saludables a niñas, niños y adolescentes en sus propios entornos. Además de los talleres dirigidos a la infancia y la adolescencia, el programa contempla actividades específicas para madres, padres y cuidadores, dado que el entorno familiar desempeña un papel fundamental en la adquisición y consolidación de hábitos saludables.

Con el objetivo de facilitar la participación y resolver posibles dudas sobre la convocatoria, el Ministerio de Sanidad llevará a cabo una sesión informativa online el próximo jueves 9 de julio, abierta a todas las entidades interesadas.