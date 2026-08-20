Migraciones dispone ya de 1.800 plazas para acogida en Ceuta, 300 más de las anunciadas, y empiezan los traslados

Varios inmigrantes rezan en una playa de Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado ya espacios en Ceuta para la acogida de 1.800 personas migrantes, 300 plazas más a las anunciadas por la ministra Elma Saiz el pasado lunes, y se han iniciado los traslados. Las plazas están ubicadas en los espacios Loma Margarita y El Embolsamiento, tendrán carácter tempporal y serán "ampliados progresivamente conformen finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos".

Según el Ministerio, el traslado a estas instalaciones se está realizando de "manera voluntaria, ofreciendo a las personas la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida en unas condiciones adecuadas y seguras".

Para el departamento de Elma Saiz, el objetivo prioritario de esta actuación es dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar, ofreciéndoles una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.

El dispositivo se está desarrollando en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta con el objetivo de garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura.

Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España, en colaboración con entidades del tercer sector, como Engloba o ACCEM.