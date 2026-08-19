Amigos del Pueblo Marroquí dice que el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península crea un "efecto llamada"

Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos del Pueblo Marroquí ha rechazado el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península, al considerar que crea un "efecto llamada".

"No lo tiene que hacer. Lo que está creando es un efecto llamada. Lo que va a hacer es mucho más gordo el problema. Esos niños tienen que estar con sus padres. Muchos padres, aunque parezca mentira, están destrozados. Otros ayudan a sus hijos a que se vayan", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí, Mohamed Alami.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya anunciado que trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. Así, el departamento que dirige Sira Rego aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

En este sentido, Alami ha urgido a las autoridades a proceder a la repatriación de los menores no acompañados que se permanecen en Ceuta. "Se puede hacer tranquilamente", ha afirmado.

También ha precisado que el marco legal otorga competencias al presidente de la ciudad autónoma para ejecutar las devoluciones sin requerir la intervención del Gobierno central. Además, ha aseverado que el Gobierno de Marruecos ha reiterado su total disposición a colaborar y a certificar la localización de las familias de los menores para hacer efectiva su devolución.

"Una vez que está localizada su familia, Marruecos emite un certificado, porque hemos estado hablando con las autoridades marroquíes, emiten un certificado de inmediato, certificado conforme que han localizado las familias de estos chavales y automáticamente el presidente de Ceuta no necesita el permiso del Gobierno central", ha argumentado.

Del mismo modo, ha apuntado a la existencia de intereses financieros "ocultos". "No entendemos, teniendo la ley en la mano, el por qué no se aplica la ley (...) Aquí hay intereses ocultos, más bien parecen intereses económicos", ha indicado.