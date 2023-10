Sociedades de pediatría y Save the Children piden reformas legales para impedir ya el acceso de menores al porno

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres sociedades españolas de pediatría y Save the Children han pedido han hecho este lunes 30 de octubre un llamamiento urgente para se reforme la legislación con el objetivo de que se impida ya el acceso de los menores a contenidos pornográficos, tras recordar que éste es cada vez más precoz y promueve patrones de comprotamiento sexual no consentido.

En este sentido, recuerdan que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) trabaja en un sistema de verificación de la edad para restringir el visionado de este material a los menores. No obstante, aunque ya hay iniciativas como esta última puestas en marcha, las sociedades españolas de pediatría y Save the Children remarcan la necesidad de "no perder tiempo y proteger cuanto antes a los menores de la pornografía para evitar la degradación en su forma de relacionarse".

En un comunicado conjunto la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria (SEPEAP) y Save the Children han recordado el informe de la ONG '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia', que en 2020 puso de manifiesto los problemas existentes respecto al consumo pornográfico de los menores.

Este trabajo pone de manifiesto que más de la mitad de los jóvenes y adolescentres entre 13 y 17 años accedió por primera vez a contenidos pornográficos antes de los 13 años, y un 8,7 % antes de los 10 años, tal y como recoge la consulta realizada a 1.753 menores. Además, las entidades destacan que el problema se ha agravado en los últimos años.

Uno de los aspectos más peligrosos de la pornografía, según las sociedades de pediatría, es, además del ejercicio explícito de la violencia, el no precisar y ni siquiera plantear, la necesidad de dar el consentimiento. "En muchas ocasiones las mujeres no expresan su beneplácito e incluso aparecen experimentando desagrado o dolor, sin que esto altere el desarrollo de la escena", recalcan.

De hecho, según señalaba el informe de Save the Children, el 47,4% de adolescentes que ven pornografía ha imitado alguna vez lo visto, pero no siempre lo ha hecho de mutuo acuerdo.

"La visualización de pornografía hace que los y las adolescentes consideren que esas prácticas, en ocasiones violentas, sin consentimiento, en grupo, insatisfactorias para las mujeres e incluso aberrantes, son lo habitual en la relación de pareja", explica Dolors Canadell, de la AEP.

Así, dada la situación actual, el objetivo de las sociedades de pediatría es la implementación de educación afectivo-sexual, tanto en las familias como en las escuelas, en la que se enseñe que la sexualidad es una parte de la relación afectiva y que tiene que ser satisfactoria para ambos miembros de la pareja.

Igualmente, destacan la necesidad de actualizar e implementar con celeridad la legislación --en particular, Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)-- para impedir el acceso de menores a este tipo de contenidos.