Sumar pide a PP y Junts "altura" para apoyar la ley de entornos digitales y augura "fricción" respecto a tecnológicas

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar Nahuel González ha hecho un llamamiento al Partido Popular y a Junts para que estén "a la altura" y apoyen la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que confía en que vaya "rápido", y ha augurado "puntos de fricción" respecto a las empresas tecnológicas durante el debate del texto.

"Va a haber puntos de fricción con respecto a las tecnológicas, pero creo que el diálogo va a ser productivo y que podemos ir a una ponencia relativamente pronto, donde esta ley sea una realidad más pronto que tarde. Así que yo aprovecho para hacer un llamamiento al Partido Popular y a Junts", ha subrayado González, este martes, en rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Según ha indicado, le ha "sorprendido gratamente" que Junts presente enmiendas a la ley pues demuestra "voluntad de trabajar" y, sobre el PP, ha apuntado que no ve motivo por el cual "pudiera argumentar que esta ley se tiene que tumbar".

En este sentido, ha añadido que el objetivo es poder llegar a "un gran acuerdo" porque, a su juicio, "regular los entornos digitales necesita un amplio consenso".

Según ha precisado González, esta ley "no es una ley más" de esta legislatura sino que "plantea, por primera vez en Europa, regular a las tecnológicas, regular todos los mecanismos digitales que conectan las vidas y que son ahora mismo una actual problemática". Por ejemplo, se ha referido a los casos de bullying que sufren menores en redes sociales o a los "muchísimos casos de artistas que cancelan giras por el acoso" a través de estos canales.

El portavoz de Sumar ha asegurado que se trata de una "ley fundamental y necesaria" y, entre otras medidas, ha destacado el registro en redes sociales a partir de los 16 años, el control parental para todo tipo de dispositivos móviles "y diversas medidas que van a garantizar que un padre o una madre pueda estar tranquilo a la hora de que sus hijos puedan manejarse en entornos digitales".

"En general, yo creo que si el Partido Popular y Junts están a la altura de lo que está pasando en el país, esta ley pronto será una realidad", ha zanjado.