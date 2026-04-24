Vox lleva al Congreso la reforma del Código Civil para que la situación de desamparo de menores la dictamine un juez

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para modificar el Código Civil y que la situación de desamparo de los menores se dictamine desde la vía judicial. Asimismo, modifica la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para borrar "cualquier referencia ideológica basada en el género".

Según se lee en el texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, actualmente, el Código Civil "permite que la declaración de desamparo y la asunción automática de la tutela por parte de la entidad pública competente de cada región se realicen mediante resolución administrativa, sin necesidad de autorización judicial previa".

Si bien, precisa que "este régimen excepcional, concebido inicialmente como una medida ágil y eficaz de protección ante situaciones urgentes, se ha consolidado como la vía ordinaria de intervención en la vida familiar, sin que se garanticen de forma efectiva los derechos fundamentales de los menores ni los derechos constitucionales de los padres o tutores legales".

Esta situación "se agrava", según Vox, por "la ausencia de un control judicial previo y pleno, ya que el único control jurisdiccional actualmente previsto opera a posteriori y únicamente si se interpone recurso por los afectados". A su juicio, esto no es suficiente "para salvaguardar debidamente el principio de legalidad, el derecho a la tutela judicial efectiva, ni para evitar potenciales abusos por parte de la Administración".

Tal y como explicó en junio la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, esta modificación es necesaria tras el "fracaso" de modelo vigente ejercido a través de las comunidades autónomas que, a su juicio, ha derivado "en un aumento de los casos de abuso y explotación sexual contra los más vulnerables que quedan bajo la tutela de la Administración por una mera declaración administrativa".

Precisamente, en la proposición de ley, el partido de Santiago Abascal justifica la propuesta aludiendo a "un aumento de los casos de abuso y explotación sexual de menores tutelados en España en el ámbito de la protección de menores".

En concreto, dice que resulta "especialmente alarmante" el caso de las menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), "donde se ha documentado la existencia de redes de explotación sexual, consumo de estupefacientes y desprotección sistemática, que afectaron a decenas de niñas bajo tutela administrativa"; y cita otros casos registrados en regiones como "la Comunidad Valenciana o Andalucía".

ELIMINA TODAS LAS REFERENCIAS AL GÉNERO

Por otra parte, Vox plantea en su propuesta eliminar de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "cualquier referencia ideológica basada en el género".

"Cualquier motivación ideológica no puede ser, en ningún caso, motivo para la apertura de un proceso de declaración de desamparo, y en su caso, la posterior declaración de la privación de la patria potestad o tutela", subrayan.

De esta forma, eliminan del listado de indicadores de riesgo "la no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o las características sexuales de la persona menor de edad"; y suprimen todas las referencias a violencia de género sustituyéndola por "violencia doméstica".