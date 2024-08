Belarra dice que España tiene "un problema muy serio de racismo" y pide que se apruebe la ILP para regularizar migrantes

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este martes que España tiene "un problema muy serio de racismo" y ha pedido que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes.

"España tiene un problema muy serio de racismo y para eso hacen falta políticas antirracistas valientes. Para eso hace falta que se apruebe de una vez por todas en este Congreso de los Diputados esa ILP de regularización para que las personas en situación administrativa irregular que llevan residiendo en nuestro país desde el 2021 puedan trabajar con dignidad en nuestro país", ha señalado Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, Belarra ha indicado que, a su juicio, si la Cámara Baja no logra los números para aprobar esa ILP, "lo que tiene que hacer el Gobierno es nacionalizar a todas esas personas". "Lo que no nos podemos permitir como país es que haya trabajadores y trabajadoras sin derechos en nuestro país sabiendo que todo el mundo, es vox populi, y, sin embargo, haciendo como si eso no existiera".

Igualmente, ha recalcado en su intervención que aprobar esta iniciativa junto con la materia de vivienda "son las prioridades que deberían estar en la primera línea política". En todo caso, ha añadido que si que lo son para su formación, Podemos.

También ha hecho alusión al viaje que comenzará este mismo martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por África Occidental. "Lo único que vemos es apuesta por la externalización de fronteras, por la vulneración de derechos humanos, una apuesta firme por políticas que son abiertamente racistas y que no solucionan cuáles son los problemas que realmente tenemos en nuestro país", ha denunciado.