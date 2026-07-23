Las CC.AA. del PP rechazan participar en la Sectorial de Migraciones ante la "política migratoria opaca" del Gobierno

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han rechazado participar este jueves en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, convocada para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha manifestado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ha hablado en nombre de las comunidades del PP y que ha criticado la "política migratoria opaca" del Gobierno.

En la convocatoria de la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las comunidades autónomas cuya competencia migratoria está gestionada por el Partido Popular han rechazado la "política migratoria opaca e irresponsable": "El Gobierno ha vaciado la Conferencia, de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre Administraciones".

En este sentido, la consejera madrileña ha reprochado que esta convocatoria "se ha programado quince meses después de la anterior", un plazo que, en sus palabras, "por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo".

Las comunidades del PP han denunciado la "deslealtad institucional" del Gobierno, al haber rechazado "todas las solicitudes de información de las comunidades autónomas incurriendo en una deslealtad institucional sin precedentes".

También han asegurado que el Ministerio "oculta el acta y grabaciones": "Ni siquiera disponemos del acta de la Comisión Sectorial de Inmigración y tampoco de la grabación de la reunión, pese a haberlas solicitado en varias ocasiones".

Por ello, la consejera de la Comunidad de Madrid se ha preguntado por qué el Ministerio "mantiene ocultas el acta y el vídeo de la reunión".

Igualmente, el PP critica que el Gobierno "veta información clave a las comunidades autónomas". "El Ministerio tampoco ha cumplido en lo relativo a la documentación que prometió hacer llegar a las comunidades autónomas, pese a las numerosas solicitudes seguimos sin recibir ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración en nuestro país", ha apuntado Dávila.

"Seguimos sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades autónomas y entidades locales de la mayor regularización de inmigrantes de la historia. Se nos niega el criterio de dotación económica del llamado Plan de Integración, un plan diseñado sin saber cuántos inmigrantes se verán afectados por la regularización y que ni siquiera se ha consultado a las comunidades autónomas", ha aseverado.

La consejera madrileña ha incidido también en que el Gobierno "ha atendido la solicitud de las comunidades autónomas de compartir la documentación reservada que existe sobre todo este proceso de regularización".

Por una política migratoria "responsable, coordinada y europea", el Partido Popular propone "una inmigración legal y vinculada a las necesidades del mercado laboral, una política migratoria que atienda al principio de afinidad cultural, el refuerzo de las fronteras, la coordinación entre las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo".