Down España Integra: la IA que ayuda a familias de personas con síndrome de Down migrantes a España

Imagen del proyecto 'Down España Integra' - DOWN ESPAÑA

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Down España ayudará a familias de personas con síndrome de Down migrantes a España de la mano del proyecto digital 'Down España Integra', puesto en marcha por la alta demanda de orientación sobre asuntos de inmigración y síndrome de Down/discapacidad intelectual recibidas en los últimos años.

Como detalla la asociación, esta iniciativa busca dar apoyo y orientar a familias de personas con síndrome de Down que quieran migrar a España desde cualquier otro país.

El proyecto --que cuenta con la colaboración de la Fundación Inocente y de la Asociación Guaraní-- consiste en una herramienta digital y un asistente de chat virtual que puede responder a las dudas más frecuentes sobre migración y discapacidad con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

"Este proyecto aborda de manera transversal las necesidades de las familias y profesionales del ámbito de la discapacidad y la extranjería, lo que marca un verdadero hito en nuestra misión de acompañamiento a las familias de personas con síndrome de Down", ha explicado la técnica de proyectos de salud de Down España, Fernanda Albamonte.

Estas familias que han migrado a España o están iniciando el proceso se enfrentan a múltiples desafíos, como barreras institucionales, culturales, económicas y sociales. A ello se le suma la condición de discapacidad, lo que requiere una comprensión más profunda y una respuesta adecuada desde una perspectiva interseccional, como insisten desde Down España.

Por ello, tal y como señala Albamonte, "esta herramienta, dinámica y accesible, responde a las necesidades del colectivo y sienta las bases para una inclusión efectiva de las familias migrantes".

ASISTENTE VIRTUAL EN VARIOS IDIOMAS

El funcionamiento del asistente virtual 'Down España Integra' es muy sencillo: el usuario puede realizar preguntas y la IA responderá basándose en la información recopilada por Down España y la Asociación Guaraní. La herramienta está disponible en varios idiomas y podrá servir como puente de comunicación entre familias y asociaciones de España.

Además del asistente virtual, la Federación ha publicado 'Primeros pasos en España', una guía con información sobre trámites de extranjería y discapacidad, cuestiones culturales, requisitos solicitados para residencia legal y datos de entidades de apoyo.

Para el experto en inmigración de la Asociación Guaraní, Juan José Castellanos, "esta colaboración ha permitido visualizar la problemática, muchas veces olvidada, de un colectivo muy vulnerable que, además, se acentúa cuando confluye con un fenómeno migratorio cada vez más intenso en España".