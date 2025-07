MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha contestado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abierto la puerta a la expulsión de España de personas que viven regularmente en el país en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado. "Las personas que delinquen son delincuentes, no son inmigrantes", ha afirmado la ministra.

Así se ha expresado Elma Saiz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que el presidente del PP abogara por estudiar "si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro".

La ministra ha afirmado que "uno de los principales problemas" son los "discursos de brocha gorda" como los que realiza "cada vez que tiene oportunidad el señor Feijóo, que además muestra un profundo desconocimiento". "Las personas que delinquen son delincuentes, no son inmigrantes. El que delinque se le llama delincuente y tenemos un Código Penal que persigue el delito y además, por cierto, uno de los principios que inspira el Derecho Penal es el de la proporcionalidad", ha defendido.

En este sentido, Elma Saiz ha apuntado que "hay que analizar la gravedad del hecho delictivo y ver la pena respetando esa proporcionalidad". "No hay ciudadanos de primera y de segunda. Las personas inmigrantes tienen un conjunto de deberes pero también tienen un importante conjunto de derechos, ni más ni menos que el resto de la población", ha zanjado.

La titular de Migraciones ha advertido además que "estos discursos xenófobos de la ultraderecha lo que pretenden es precisamente debilitar" las instituciones y pretenden "conseguir la desafección de la ciudadanía, haciendo creer que las Fuerzas y Cuerpos del Estado no hacen su trabajo, cuando lo hacen y cae todo el peso de la ley" contra quien infringe la ley, "apelando a tomarse la justicia por su mano".

"Conocemos que en el seno de la Iglesia Católica se producen y hay personas que han cometido delitos, como los abusos. A nadie se le ocurriría extender al conjunto de la labor importantísima que hace la Iglesia Católica desde el punto de vista social o desde el punto de vista de encontrar desde la fe refugio para muchos ciudadanos por la culpa de unos pocos que en este sentido hayan cometido un delito", ha planteado la ministra para rechazar la equiparación de delincuencia a migración.

Otro ejemplo que ha utilizado la ministra es el de 'La Manada' de Pamplona. "El hecho de que uno de los agresores fuera Guardia Civil, entiendo que a nadie se le ocurre extender al conjunto de la Guardia Civil, que vela por nuestra seguridad y que nos protege día a día, por la acción de uno de sus integrantes", ha agregado.

EL RIESGO DE "ABRAZAR" LA XENOFOBIA

De este modo, Elma Saiz ha alertado de que esto es el "riesgo de las políticas de brocha gorda" y de "alimentar" y "abrazar la xenofobia y no ser contundentes contra el racismo y no ser rigurosas". "El peso de la ley cae contra quien comete el delito, que es el delincuente", ha subrayado.

Tras conocerse los últimos datos de empleo, la ministra ha manifestado que "no podrían ser posibles sin el aporte de los trabajadores extranjeros". "Indudablemente tienen un conjunto de deberes, pero también un conjunto de derechos, y no se puede soplar y sorber. Y me dirijo directamente al señor Feijóo, no se puede defender una migración regular y ordenada, pedir que personas vengan a trabajar a nuestro país, pero a la vez también pintar nuestro país como un país cerrado, un país que les amenaza", ha remarcado.

Finalmente, la ministra se reúne esta mañana con el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE, organismo dependiente del Ministerio) para analizar los discursos de odio relacionados con los últimos sucesos en Torre Pacheco (Murcia) y ha avanzado que convocará "la semana que viene a las plataformas para pedir un mayor compromiso en la retirada, con mayor rapidez y eficacia, de esos discursos de odio que se han visto absolutamente exponenciales e incrementados en redes sociales".