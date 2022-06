Escrivá critica a VOX por usar el término 'gueto' para hablar de migración en España: "Tiene connotaciones intolerables"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recriminado este martes a VOX en el Senado que utilice el término 'gueto' para hablar de la política migratoria en España y en Europa. "Tiene connotaciones intolerables", ha aseverado.

José Luis Escrivá se ha expresado así en la sesión de control al Gobierno de este martes en la Cámara Alta, al ser preguntado por la senadora de Vox Yolanda Merelo por las medidas que va a aplicar el Ejecutivo "para evitar la formación de guetos en España". "Lo que me suscita esta pregunta, en primer lugar, es rechazo", ha declarado.

Entre aplausos, el titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que la palabra 'gueto' hace referencia a "acciones llevadas a cabo para la discriminación a partir de ideologías totalitarias y racistas". "Por eso, en España tenemos una Constitución y tenemos todo un conjunto de normas que evitan que se discrimine por motivo de raza o religión", ha señalado.

A estas palabras, la senadora de VOX ha argumentando que, durante la última final de la Champions League celebrada en París, "se puso en evidencia que el modelo de política migratoria europea es un fracaso y un peligro para los europeos". Además, ha añadido que, "para agravar más el tema", Argelia ha dejado "en la estacada de forma humillante" a España tras el cambio de postura del Gobierno sobre el Sáhara.

Melero se ha preguntado "que tiene pensado el Gobierno" para que los barrios españoles "no sean como Saint-Denis" que, según la senadora, "ya no es Francia". "Allí ya no imperan las leyes de la República ni las europeas tampoco, al igual que ocurre en Bruselas, en Londres o en Suecia. Son zonas en las que la policía ya no se atreve a entrar porque el Estado ha perdido todo control y donde se ha implantado una sociedad paralela con normas basadas en el código islámico", la afirmado, para después añadir que "eso empieza a suceder en muchos barrios de Cataluña y Andalucía, del País Vasco o de Madrid".

Para la parlamentaria de VOX, el Gobierno "en lugar de luchar por erradicarlo, con sus políticas migratorias, lo fomentan y los subvencionan". "Ustedes están permitiendo que se creen sociedades multiculturales marginales que están destruyendo la seguridad de nuestros barrios y de nuestras ciudades", ha insistido, al tiempo que ha puesto como ejemplo el barrio de El Príncipe, de Ceuta.

"Su discurso nos ha ayudado a todos a entender perfectamente de qué iba la pregunta y qué entiende usted por 'gueto' y como ayuda a que se difunda esa ideología xenófoba que intenta profundizar precisamente en ese idea de segregación y de separación", ha replicado el ministro.

En la réplica, Escrivá ha contestado que las personas que viven en los barrios a los que la senadora se ha referido no están allí por ser de una etnia o religión, sino porque "son pobres" y tienen "una situación de vulnerabilidad y de dificultad".

"Ocurre que al principio los inmigrantes, cuando entran en las sociedades son pobres. Después progresan, progresan mucho y lo vemos en Estados Unidos. Lo vemos en los países que han sido un ejemplo de integración de los inmigrantes, pero al principio son pobres y entonces esos barrios son de personas vulnerables y pobres", ha subrayado, para después añadir que lo que hay que hacer es "luchar contra la pobreza y luchar contra la exclusión social".

En relación con la situación particular de Ceuta, el ministro ha aclarado que en la ciudad autónoma hay 7.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y ha apuntado que el Ejecutivo está trabajando con el Gobierno de la ciudad y con organizaciones no gubernamentales "para integrarles, para que mejoren su situación en la sociedad". "Eso es lo que hay que hacer", ha remarcado.

Finalmente, Escrivá ha explicado que "Ceuta es una sociedad multicultural prácticamente al 50 por ciento". "Yo la he visitado y lo que constatado masivamente, generalizadamente, es que todos, prácticamente todos quieren que confluyan esas dos culturas porque todos se sienten españoles y ceutíes", ha concluido.

