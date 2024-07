Feijóo dice que las CCAA del PP atenderán a menores migrantes hasta el "máximo disponible" pero pide "límites"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "van a cumplir con sus obligaciones hasta el máximo disponible" en el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, pero ha pedido "límites" ante la previsión de aumento de llegadas para los próximos meses.

"A partir del máximo disponible nadie puede dar lo que no tiene y, por tanto, a una comunidad no se le puede exigir que haga cosas que no puede atender", ha argumentado Feijóo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que se ha mostrado confiado en que la Conferencia Sectorial convocada para el 18 de julio dé soluciones.

"Vamos a ver cómo sómos capaces de buscar fórmulas, pero ya le digo que, si no ponemos límites y no ponemos barreras, nos es imposible atender a todas las personas que están en Canarias retenidas y a las que parece que ser que van a venir o que se tiene previsto que vengan hasta final de año y así cada mes, cada trimestre", ha argumento Feijóo.

El dirigente popular ha recordado que las competencias en materia migratoria son del Gobierno central, aunque se trate de menores. En este sentido, ha precisado que cuando "un menor se queda huérfano en el territorio de la comunidad autónoma se activan, logicamente, las competencias de la comunidad, pero no es competencia de la comunidad autónoma solventar la (atención) de los menores que entran en España de forma masiva", ha indicado Feijóo quien, ante esta situación, se ha preguntado "a qué se dedica el Gobierno de España".

En este sentido, ha asegurado estar "a favor de la solidaridad y de la atención a los menores migrantes aunque sean ilegales" pero ha insistido en que "se tiene que hacer con las competencias que le corresponden al Estado y con la colaboración de las comunidades autónomas, con la capacidad disponible". En su opinión, "cuando esa capacidad se desborda, el Gobierno central tiene que dar propuestas concretas y, por supuesto, financiar todas aquellas política que él mismo es incapaz de corregir".

Ha recordado que las comunidades del PP están "ya recibiendo a todos los menores que les manda el Gobierno" y ha asegurado que por "las calles españolas estén deambulando inmigrantes que el Gobierno mete en aviones y, por la noche, o a la hora que llega el avión, los deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español".

Respecto al ultimatum de Vox de romper con los gobiernos de aquellas comunidades autónomas del PP que acepten menores migrantes, para Feijó es "una irresponsabilidad evidente" y le ha pedido a la formación de Santiago Abascal que no actúe como "agente de inestabilidad en las instituciones en las que participa".

"No se puede dedicar a romper lo que previamente has creado, esa es la primera reflexión, y la segunda es que si Vox es un partido nacional, hay determinadas políticas que son nacionales: la política del agua, la financiación de comunidades autonomas y la de inmigración también", le ha recordado Feijóo.