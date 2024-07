Lamenta que el Gobierno "lleve sin hacer política migratoria desde que llegó"



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en reclamar al Gobierno la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional y la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para negociar la reforma de la Ley de Extranjería. "Son cuestiones imprescindibles para seguir hablando de cualquier asunto de inmigración", ha argumentado Feijóo.

En una entrevista en la Cadena COPE recogida por Europa Press ha recordado que el PP "no es el socio del señor Sánchez". "Somos su alternativa", ha añadido el jefe de la oposición, quien ha recordado que la reforma "no ha sido pactada con el Partido Popular, la ha presentado con Sumar".

Por ello, ha asegurado de que no acepta "esas reglas de juego" y considera que "lo mínimo que debe hacer (el presidente) es hablar con las administraciones que van a ser responsables de la irresponsabilidad del Gobierno" al pretender "repartir todos los menores que entren en Canarias por las comunidades autónomas".

Además, ha instado a convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes. "En este momento, cuando todo el mundo está preocupado, preocupadísimo, por la situación de los menores de edad en España, (Pedro Sánchez) se niega a hablar con los que les pide que sean los responsables de la gestión", ha argumentado Feijóo, para quien "este tipo de bromas y de frivolidades" con la migración "son denunciables".

Respecto a la exigencia de declarar la emergencia migratoria a nivel nacional, ha explicado que la propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería "solo habla de Ceuta, Melilla y Canarias". "Lo que quiere decir que si mañana hay una avalancha migratoria en la costa valenciana, murciana o en la costa andaluza... ¿eso no tiene ninguna solución?", se ha preguntado Feijóo.

En su opinión, esta situación es el resultado de que el Gobierno "lleve sin hacer política migratoria desde que llegó" y, en este sentido, ha explicado que España es el país con "más entradas de migrantes irregulares", frente a Italia o Grecia "donde han disminuido".

Por todo ello, el presidente de los populares se ha negado aceptar que acusen a las comunidades gobernadas por el PP de "insolidarias", cuando "han aceptado todos los migrantes menores que se ha planteado hasta la fecha" y ha recordado las previsiones de que otros 11.000 menores lleguen a Canarias hasta final de año y de que 2024 se cierre con la entrada de 70.000 migrantes.

A tenor de estas cifras ha recriminado al Gobierno su falta de propuestas. "No las conocemos, no hay ninguna política, el Ministerio de Interior y el de Asuntos Exteriores están desaparecidos", ha argumentado Feijóo quien ha reiterado de que no aceptará "que el problema sea de las comunidades".

Ante una situación "excepcional", Feijóo cree que "hay que tomar medidas excepcionales" y, aunque ha reconocido la necesidad de la inmigración para cubrir puestos de trabajo, ha apostado por hacer política migratoria. "Humanidad sí, solidaridad si, pero seguridad también", ha concluido Feijóo.