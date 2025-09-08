Feijóo, sobre los migrantes: "Yo no quiero hundir los barcos. Quiero que los barcos no zarpen de los lugares de origen"

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que él no quiere "hundir los barcos" de los migrantes que llegan a España, en referencia al mensaje publicado por el líder de Vox, Santiago Abascal, pidiendo hundir el navío de rescate de Open Arms, y ha aclarado que lo que él quiere es que "no zarpen de los lugares de origen" los barcos "patrocinados por las mafias".

"Yo no quiero hundir los barcos, yo quiero que los barcos no zarpen de los lugares de origen patrocinados con las mafias", ha declarado Feijóo, este lunes, en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha abogado por "proteger" a los migrantes en situación regular, aquellos que "cumplen las leyes, que han venido a trabajar" porque son necesarios para "la hostelería, la construcción, la ganadería", pero ha insistido en que "la inmigración irregular, en ningún caso".

"¿Cómo lo irregular va a dar derechos? ¿Cómo lo irregular va a traer garantías? Cuando a una chica se la viola en España y la viola un inmigrante, ese inmigrante tiene que ser juzgado y expulsado", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado el planteamiento de "buenismo" del Gobierno de España, de decir que "no se puede hablar de inmigración porque se crispa, porque es un tema tabú", y ha defendido que desde el PP quieren hablar de inmigración para que no prosperen "los discursos xenófobos".

"Eso es lo que no vale en nuestro país. No es cuestión de hundir barcos. Es cuestión de que no salgan los barcos patrocinados por las mafias, que le cobran a la gente dinero que no tienen, y miles de personas pierden la vida en el mar antes de llegar a las costas españolas. Toda la Unión Europea está trabajando en esto. El país que no tiene ningún tipo de política migratoria es España", ha insistido.

Frente a ello, ha defendido que la postura del PP es que "los inmigrantes tienen que venir a aportar a España, a aportar laboralmente y a aportar económicamente", a "aceptar y cumplir las leyes"; y que el Gobierno "tiene que ser responsable de quién entra en la nación, cómo entra en la nación y qué hace cuando entra en la nación".