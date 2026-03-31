El Gobierno asegura que "habrá plazo suficiente" para tramitar las solucitudes de regularización de migrantes

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que "habrá plazo suficiente" para la tramitación de las solicitudes presentadas en el marco de la regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha expresado Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros al ser preguntada por la fecha del inicio del proceso y la posibilidad de ampliar los plazos inicial en el caso de que se produzca una demora en el proceso. El Gobierno anunció inicialmente que su tramitación se iniciaría a principios de abril y finalizará el 30 de junio.

Así, aunque Saiz ha eludido concretar fechas, ha garantizado estar "dentro del calendario previsto". "No decimos día exacto porque efectivamente está en este momento en el Consejo de Estado, pero seguimos dentro del calendario previsto", ha explicado la portavoz del Gobierno que ha lanzado "un mensaje de tranquilidad porque habrá plazo suficiente para tramitar las solicitudes".

Respecto a las manifestaciones realizadas por el Comisario de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, en una entrevista en 'El Mundo' en la que ha manifestado que si un inmigrante regularizado en España intenta asentarse en otro país sería devuelto a territorio español, Saiz ha precisado que "la regularización dará derecho a un permiso de trajabo en España".