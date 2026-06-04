Seis de cada diez jóvenes asumen que no podrá progresar en su vida por condicionantes externos, según Fad Juventud

Archivo - Varios alumnos realizan el primer examen durante la primera jornada de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis de cada diez jóvenes españoles consideran que no podrán progresar en su vida por circunstancias externas que dificultan evolucionar incluso esforzándose. A pesar de ello, el esfuerzo sigue ocupando un "lugar central" para ellos: el 63,4% cree que éste permite conseguir lo que uno se propone y un 67%, que el éxito depende de no rendirse nunca.

Estas son algunas de las principales conclusiones del 'I Barómetro Retos y Aprendizajes. Posturas juveniles sobre los desafíos formativos y profesionales' realizado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud, con el apoyo de Banco Santander y Telefónica, y presentado este jueves.

El estudio se ha elaborado a partir de una encuesta 'online' a 1.200 jóvenes de entre 18 y 30 años y de cinco grupos de discusión con personas de entre 23 y 29 años conformados según género, nivel de estudios y actividad actual. En el mismo, han estudiado cinco dimensiones de la mentalidad de crecimiento: retos, obstáculos, esfuerzo, críticas y éxito de los demás.

Con todo ello, la investigación muestra que los jóvenes no vinculan el éxito únicamente al salario o a la posición profesional: entre sus expectativas entran como elementos centrales la idea de disfrutar de lo que se hace, contar con estabilidad y poder conciliar con la vida personal. "La conciliación y el 'tener tiempo' ganan peso como indicadores de bienestar y éxito vital", ha subrayado Fad Juventud.

Frente a esto, dejan notar su incertidumbre con respecto a sus decisiones formativas y laborales. En este sentido, el 64,7% apunta a la necesidad de contar con ingresos a corto plazo como uno de los principales condicionantes a la hora de decidir su futuro profesional. Además, muchos sienten que deben tomar decisiones importantes "demasiado pronto" y "con poco margen" para equivocarse o rectificar.

De forma recurrente, las respuestas muestran que los jóvenes creen que los contactos pesan más que el esfuerzo personal. Esto es así especialmente entre quienes sienten que parten de una situación de desventaja o cuentan con menos capital social y económico.

Entre las principales demandas detectadas por la investigación, Fad Juventud destaca la necesidad de disponer de más tiempo y de más apoyo para tomar decisiones con respecto al futuro formativo y profesional de cada uno. "La juventud reclama una orientación más práctica, personalizada y flexible, capaz de ayudar a gestionar dudas, inseguridades y presiones asociadas a la elección de itinerarios educativos y laborales", ha destacado la organización.

En este contexto, tres de cada cuatro participantes (75,7%) considera prioritario mejorar el conocimiento sobre aquello que realmente les interesa desde un punto de vista laboral y un porcentaje similar (74%) reclama conocer mejor las opciones que se ajustan a sus capacidades y reforzar habilidades relacionadas con la comunicación y la expresión.

Prácticamente el mismo porcentaje de jóvenes --un 73% de los encuestados-- demanda una mayor formación financiera y sobre cómo gestionar su economía cotidiana, así como más información sobre derechos laborales y sobre las posibilidades reales de los distintos itinerarios formativos y profesionales.

LA ADAPTACIÓN, CAPACIDAD CENTRAL PARA LA JUVENTUD

Ante esta situación, el Barómetro apunta a que la adaptación se ha convertido en una capacidad central para la juventud. Por esta parte, muchos jóvenes asumen que deberán trabajar en aquello que "tiene salidas", aunque esto no coincida con sus intereses y vocaciones personales.

A la hora de tomar decisiones, la presión económica y social aparece como un elemento constante. Aunque la familia continúa siendo el principal referente, pero también una fuente de expectativas y presión vinculada a la necesidad de "responder" a la inversión realizada en los estudios o a lograr autonomía económica "cuanto antes".

"En este contexto, la precariedad favorece discursos de resignación y posibilismo, donde se prioriza lo seguro frente a lo deseable y donde la capacidad de asumir riesgos depende, en gran medida, del respaldo económico, familiar y social con el que cuenta cada joven", ha resumido la organización.

La directora de Investigación de Fad Juventud, Anna Sanmartín, ha apuntado a que hay diferentes tanto entre hombres y mujeres como entre las distintas franjas de edad. De esta manera, los hombres y los más jóvenes tienen una mayor predisposición a asumir riesgos.

A su vez, ha explicado que los hombres y aquellos jóvenes que tienen un mayor nivel de estudios tienen lecturas "bastante negativas" con respecto a cómo encajar los fracasos. Al margen de eso, ha destacado que los jóvenes opinan que aquellos que asumen riesgos es porque tienen un 'colchón' familiar, un 'plan B' o tanta necesidad que 'no tienen nada que perder'.

Mientras, el presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri, ha puesto el foco en cómo "la juventud no está renunciando al esfuerzo ni a progresar, lo que está reclamando son más oportunidades, más orientación y un contexto que les permita construir proyectos de vida con mayor estabilidad y menos incertidumbre".

Por su parte, el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, ha destacado que las conclusiones del barómetro "interpelan directamente a todos: instituciones, empresas, sistema educativo y sociedad en general". "Uno de los mayores retos hoy no es sólo formar a los jóvenes, sino ayudarles a encontrar su camino con mayor confianza y con más igualdad de oportunidades y ahí las empresas tenemos también una responsabilidad importante", ha destacado.

EL PAPEL DEL SISTEMA EDUCATIVO

Además, el catedrático y exministro de Universidades, Joan Subirats, ha admitido que hoy en día "el peso de lo familiar empieza a contar mucho más que el esfuerzo personal" con respecto al éxito en la vida. Durante su intervención, ha abogado por volver a hacer la universidad interesante. "Si el sistema educativo no aprende a cómo renovar su proceso de intermediación, va a ser claramente prescindible", ha advertido.

Durante la mesa de debate, la directora general de CyD, Sonia Martínez, ha puesto el foco en la diferencia entre la velocidad a la que se están adaptando los estudiantes y a la que lo está haciendo la universidad. Entre otros datos, ha destacado que "un 90%" de los jóvenes dicen que están usando la inteligencia artificial (IA) mientras que un porcentaje mucho menor de profesores señala que ha sido capacitado en este tipo de herramientas.

La presidenta de Talento Futuro, Elsa Ernáiz, ha admitido que "hay que actualizar los métodos" educativos pero ha cuestionado que se centre el debate en que alumnos y profesores deben aprender a usar la IA: "Con un problema en el mundo real, la IA te puede ayudar, pero necesitas un cerebro entrenado".

Por su parte, la directora de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional de Educación, Formación Profesional y Deportes, María Paz Sánchez Martínez, ha defendido que el sistema actual de FP "sí puede dar respuesta" a los retos actuales y los de futuro. Al respecto, ha explicado que los estudios de FP cuentan con módulos transversales como la digitalización aplicada al sector productivo o la sostenibilidad.

Por último, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad" para ayudar a los jóvenes a "superar la brecha de la incertidumbre" del contexto actual.