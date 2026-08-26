Gobierno y CCAA abordarán mañana el apoyo a los menores migrantes de Ceuta, en una cita marcada por la ausencia de Vox

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (c) durante la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas se reunirán este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde abordarán la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a la infancia migrante en Ceuta.

El encuentro estará marcado por la ausencia de los representantes de Vox de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León y tendrá lugar después de la entrada masiva de extranjeros a Ceuta el 30 de julio.

En concreto, los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón --Carlos Pollán, Óscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco, de Vox-- han anunciado que sus regiones no asistirán a la Sectorial a través de cartas que han enviado al departamento que dirige Sira Rego.

En los escritos solicitan que conste en el acta de la reunión su veto expreso "a cualquier reparto de menas" desde la ciudad autónoma "hacia cualquier parte del territorio nacional".

Según los representantes autonómicos, las comunidades donde gobiernan se encuentran en situación de "saturación". En sus misivas, ratifican los argumentos planteados en una primera comunicación enviada el pasado 8 de agosto y critican que el Ministerio aborde la distribución territorial del crédito de 25 millones de euros para la atención de estos jóvenes sin resolver con carácter previo la situación administrativa individualizada de los mismos.

Igualmente, argumentan que la competencia en materia de extranjería y fronteras corresponde en exclusiva al Estado. En este sentido, sostienen que mientras el Ejecutivo central no incoe y resuelva los expedientes de retorno o reunificación familiar conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, trasladar a los menores a otras regiones "carece de fundamento" y "dificulta materialmente la localización de sus progenitores".

Tras el plantón de estas autonomías, Rego ha criticado que elijan a Vox y abandonen a Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas. "Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas", ha asegurado la ministra en un mensaje en sus redes sociales.

La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica a la que Aragón, Castilla y León y Extremadura tampoco asistieron.

En la Comisión, según informó el Ministerio, las comunidades autónomas presididas por el PP se negaron a incorporar en el orden del día de la Conferencia Sectorial un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta.

DERIVACIÓN DE LAS 500 NIÑAS A LA PENÍNSULA

En todo caso, fuentes de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que la ministra propondrá de nuevo este jueves en la reunión la inclusión de este asunto al inicio del encuentro y tendrá que votarse. El objetivo, han precisado, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.

El Ministerio que dirige Sira Rego trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Esta última medida incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

PP: "LOS MENORES, CON SUS FAMILIAS"

Ante este escenario, el PP ha recalcado en distintas comparecencias que "el interés superior del menor es estar con su familia" y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.

Además, los 'populares' han recordado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.

"Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?", preguntó el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado en redes sociales que "lo que el Partido Popular plantea no es reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal".

En esta línea, Rego ha explicado que la ley en España y en Europa "es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países". Además, ha subrayado que "el retorno debe ser voluntario y con garantías".

Este nuevo choque entre el Ejecutivo y las autonomías se enmarca en un extenso pulso político e institucional por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades. El núcleo de la discrepancia jurídica y política radica en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en abril del año pasado.