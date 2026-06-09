El Gobierno celebra el "espaldarazo desinteresado" de León XIV en migración, un "aliado" en la visión humanista

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado el "espaldarazo desinteresado" del Papa León XIV en materia migratoria, un "aliado" en la visión humanista.

"Y yo creo que estos mensajes del Papa han sido un espaldarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del Gobierno de España", ha asegurado Saiz en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de la visita a Madrid del Pontífice, que ofreció este lunes un discurso en el Congreso de los Diputados, entre otros actos.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo ve en el Vaticano "un aliado" a la visión humanista del mundo en cuestiones como la paz, el respeto a la dignidad humana, el orden internacional, y el multilateralismo. "Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente. Estamos demasiado acostumbrados al ruido, a la descalificación, tanto en el Congreso como en el Senado. Y se puede escuchar con respeto al diferente", ha apuntado.

Durante su valoración de la visita papal, Saiz ha recordado que España es "el primer Estado europeo que visita desde el inicio de su Pontificado", una decisión que ha calificado como "cargada de significado" y que, a su juicio, refleja su "estrecha relación" con la sociedad española.

Así, ha destacado la "enorme humanidad" del Papa, con el que ha dicho que España comparte la "visión humanista". "España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras", ha apuntado.

También ha acusado a los gobiernos autonómicos liderados por el PP de "poner piedras en el camino" en el proceso de regularización y ha afeado que este lunes los 'populares' aplaudieran las palabras del Papa. "Creo que la coherencia se demuestra andando", ha apuntado.

Del mismo modo, ha trasladado su deseo de que PP y Vox trasladen sus "importantes aplausos" al Papa en el Congreso en "votos favorables" a políticas que tienen que salir del Congreso, como la revalorización de las pensiones, la regularización extraordinaria y la equiparación de permisos de maternidad y paternidad.