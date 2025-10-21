El Gobierno prevé trasladar esta semana a 27 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la Península

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

Canarias defiende que los expedientes están "completísimos"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé trasladar esta semana desde Canarias a la Península a un total de 27 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Lo hará en tres grupos diferenciados.

Así lo ha informado fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones a Europa Press tras la reunión semanal del comité interadministrativo entre los gobiernos de España y Canarias para dar seguimiento a los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo.

Estas derivaciones se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus medios de unos 1.000 niños menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo.

En este sentido, estas mismas fuentes han señalado que entre esta semana y la primera de noviembre, el sistema de acogida de protección internacional estatal ofrece un total de 135 plazas. Si bien, avisan que este número podría ser incrementado en función de las gestiones en algunos de los territorios de la Península.

Por otro lado, han destacado que se están reforzando la realización de entrevistas en los recursos o instalaciones del ejecutivo insular, con el objetivo de agilizar los traslados del sistema de acogida canario al estatal.

En esta línea, han añadido que hace unos días se entrevistó a 12 menores en El Hierro y que en esta semana se prevé que se hagan otras 16 valoraciones en las oficinas de la Dirección General de Infancia.

En cuanto a las declaraciones de la Secretaría de Estado de Migraciones que afirmaban que Canarias no remite los expedientes necesarios para su traslado a la Península, por parte del archipiélago, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que los documentos se pedían a medida que el Estado los solicitaba.

"Nosotros los expedientes los tenemos, por supuesto, completísimos. Lo que hemos estado es unificando esos expedientes con toda la documentación que el Estado nos ha solicitado o nos solicita que lleve cada expediente. Y ya tenemos preparados para envío 350 expedientes. Nosotros esos 350 expedientes le hemos solicitado hoy que nos digan cómo se los enviamos. Ya nos han comentado cómo enviárselo y nosotros mañana los enviaremos", ha asegurado Delgado tras el encuentro, donde ha recalcado que Canarias "se está adelantando" a las peticiones del Estado.

450 SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN

También ha recordado que en mayo Canarias acogía a 1.200 menores migrantes que habían solicitado protección internacional. "Desde el mes de mayo a ahora ha habido 450 solicitudes de incorporación a ese sistema", ha indicado.

Además, ha avanzado que, según ha informado la Secretaría de Estado de Migraciones, entre este martes y miércoles Canarias tendrá constancia de la tercera resolución de incorporación de esos menores al sistema de protección internacional.

Finalmente, ha avisado de que la presencia de la Fiscalía en las entrevistas realizadas por el Estado a los menores "frena" los procedimientos.

Así, el Ejecutivo autonómico quiere evitar que esta circunstancia retrase los traslados de los menores hacia otras comunidades autónomas. "Vamos a solicitarle una reunión conjunta desde la Dirección General de Infancia y la Dirección General del Sistema de Protección Internacional del Estado a Fiscalía para ver de qué manera vamos a agilizar esos expedientes e informes que la Fiscalía tiene que realizar para que eso no nos suponga un retraso en el traslado de menores hacia otras comunidades autónomas, sino que tengamos todo a la misma par y no se nos frene la salida", ha concluido.