Llegan a las costas de Murcia y Baleares 8 pateras con 166 migrantes en los últimos dos días

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho pateras con 166 personas en situación irregular a bordo han llegado durante desde el pasado sábado a las costas españolas. La Región de Murcia ha registrado el mayor número de entradas con cinco embarcaciones y 109 migrantes, trece de los cuales son menores de edad.

En concreto, este sábado fueron localizadas tres embarcaciones, dos en San Pedro del Pinatar y una en Águilas, con un total de 51 personas, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Este domingo fueron interceptadas dos pateras más, una en Cartagena con 15 inmigrantes --una de ellas mujer-- y otra en Águilas con 43 --dos mujeres y 13 menores de edad, entre ellos--.

Todos los inmigrantes, de supuesta nacionalidad argelina, fueron atendidos por Cruz Roja y trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, donde fueron entregados a Policía Nacional.

En el caso de Baleares, las llegadas se han registrado en Formentera, hasta donde han viajado 57 migrantes a bordo de tres pateras que arribaron al archipiélago este lunes.

Desde el comienzo de 2026 y hasta el 15 de febrero, un total de 3.145 migrantes han llegado de forma irregular a, lo que supone un 61,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 8.107, según datos publicados por el Ministerio del Interior.

Según el informe, en lo que va de año por vía marítima han llegado este 2026 a España 2.163 migrantes, un 72,8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 7.960 llegadas.