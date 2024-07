López asegura que el PSOE no retirará la Ley de Extranjería aunque no logre el apoyo: "Aquí todo el mundo se retrata"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha descartado la posibilidad de que el Grupo Socialista retire la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida, que se debatirá este martes en la Cámara Baja. "Aquí todo el mundo se retrata", ha afirmado.

"No la vamos a retirar", ha aseverado López en rueda de prensa en el Congreso, donde ha insistido en que es una "cuestión de solidaridad" y que no caben "cálculos políticos, estratégicos, partidarios". Así, el socialista ha afirmado que "hay una necesidad a la que hay que dar una respuesta" y "el que esté en contra se retrata con la ultraderecha y con sus discursos". "No valen excusas", ha remarcado.

En este sentido, el portavoz socialista considera que en esta cuestión "cabe poca negociación" o "uno es solidario de verdad o lo es de boquilla y la solidaridad se demuestra con acciones políticas y en esta ocasión acogiendo a niños que se han ido de sus países por hambre, por guerras, por miseria". Por ello, cree que "aquí hay poco que negociar y hay mucho que demostrar y todo aquel que esté en contra de la reforma de la Ley de Extranjería demostrará una insolidaridad y una inhumanidad absoluta".

En cuanto al Partido Popular (PP), Patxi López ha manifestado que mañana "se va a demostrar" que no ha roto con Vox, "que todo ha sido puro teatro" y siguen "haciendo las mismas políticas". "Y mañana lo vamos a ver claramente en la votación para la modificación de la Ley de Extranjería", ha subrayado.

En su opinión, el Partido Popular "ha vuelto a demostrar que, por encima de la solidaridad, por encima de esa humanidad que se requiere en momentos como estos, ellos ponen el discurso de Vox y ponen la táctica política, porque todo lo que han dicho para no apoyar la reforma de la Ley de Extranjería no son más que excusas y mentiras".