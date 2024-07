Feijóo pide a Sánchez hacer cesiones si quiere su apoyo en Ley de Extranjería: "Solidaridad sí, pero seguridad también"

Dice que los españoles "tienen derecho a salir tranquilos a la calle" y acusa al Gobierno de seguir sin "hacer nada" en inmigración



MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que debe hacer "cesiones", como hace con sus socios parlamentarios, si quiere el apoyo del Grupo Popular a la reforma de la Ley de Extranjería que se vota este martes en el Pleno del Congreso, subrayando que las exigencias de su partido son de "mero y simple sentido de Estado". Tras recriminar al Gobierno que siga sin "hacer nada" para solucionar la crisis migratoria, ha defendido la solidaridad del PP con las personas que llegan a España jugándose la vida, pero ha hecho hincapié también en la seguridad.

"Solidaridad sí, pero seguridad también", ha afirmado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, donde ha recordado que "los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle".

El Pleno del Congreso acogerá el martes 23 de julio el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron hace cinco días con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento.

A los promotores de esta iniciativa les bastaría una abstención del Grupo Popular para que la norma arrancase su tramitación parlamentaria, pero el PP confirmó este domingo su "no" al Gobierno --tras un contacto entre el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado-- después de que no se haya aceptado ninguna de sus exigencias.

ACUSA AL GOBIERNO DE RECURRIR A LA "IMPROVISACIÓN"

Feijóo ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado" ante la situación migratoria, pese a que las comunidades autónomas llevan un año advirtiendo del "colapso del acogimiento". Según ha subrayado, Sánchez lleva "más de seis años en el Gobierno" de España y "no han hecho nada" en materia migratoria sino que ahora recurre a la "improvisación" porque busca "quitarse el problema de encima, no resolverlo".

"Una improvisación que descarga en las comunidades autónomas las responsabilidades que el Gobierno no ejerce. Y una improvisación con la que se quiere cronificar esta crisis en vez de atajarla", ha apostillado.

Tras asegurar que el PP "no tiene que acreditar la solidaridad" porque "nunca" dejarán "un ser humano en la orilla, mucho menos a un menor", ha advertido al Ejecutivo que no puede usar la "cuestión humanitaria para chantajear al primer partido de la oposición ni para desdeñar las propuestas razonables" del PP y sus CCAA, que han "arrimado el hombro" ante lo que está ocurriendo.

De hecho, Feijóo ha indicado que hoy mismo se reúne la Conferencia sectorial de inmigración para acordar un cambio en el reglamento de extranjería y, dos horas antes de ese encuentro, "las comunidades ni siquiera tenían el borrador que se iba a someter a votación". "No parece la mejor manera de llegar a acuerdos", ha exclamado, para agregar que "los desplantes al primer partido de la oposición y primer partido en las Cortes son continuos".

"PRETENDEN UN TRÁGALA"

Feijóo ha afirmado que hace una semana les llamaron "ultras en redes sociales" y les "insultaron en sede parlamentaria" pero "unos días después pretenden un trágala". "Pues no. Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a sus socios, pues si quiere pactar con el PP tendrá que recorrer el mismo camino, con una diferencia: las exigencias que nosotros le ponemos sobre la mesa son de mero y simple sentido de Estado, lo contrario, por supuesto, que sus socios independentistas", ha resaltado.

El líder del PP ha indicado que, si otros países "han reducido la llegada de inmigrantes en situación irregular, por qué "España no es capaz" y "es uno de los destinos preferidos por las mafias internacionales". "¿Por qué este gobierno no se deja de frivolidades y se dedica a tomar en serio los problemas serios? ¿Y por qué no nos dejamos de consignas demagógicas desde uno y otro lado y hablamos de verdad sobre lo que está sucediendo?", ha preguntado.

En este punto, ha defendido la solidaridad del PP pero también ha puesto el foco en la seguridad porque "los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle", vinculando así la inmigración irregular con la inseguidad ciudadana.

"Somos una nación con valores y esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa", ha apostillado.

El líder del PP ha recordado que hay "miles de inmigrantes regulares que han hecho de España la nación que es" y para los que España "es su casa", pero "no puede serlo para quien viene con otra aptitud y con otra intención". "Nosotros estamos con los millones de españoles que así lo creen, inmigrantes incluidos", ha manifestado.

MOSTRAR A LOS ESPAÑOLES QUE HAY UNA ALTERNATIVA

Finalmente Feijóo ha dejado claro que el PP no va a "ceder ante ninguna presión, ni gubernamental, ni partidista, ni mediática" sino que seguirá actuando conforme a su "deber de servicio a los españoles". "Probablemente este Gobierno ya no tiene remedio, pero España sí lo tiene", ha dicho.

Así, ha garantizado a los ciudadanos que el PP no se va a "acomodar como oposición para que el Gobierno campe a sus anchas" y va a señalar a los españoles que hay otra alternativa ante este Gobierno "pésimo". "Os invito, y yo intentaré ser el primero, a que mostremos a los españoles en el tiempo que tenemos por delante que no hay que resignarse, que hay una España con ambición, que hay esperanza, que hay soluciones, que hay un mejor proyecto para los españoles y que pronto habrá otro Gobierno", ha concluido.