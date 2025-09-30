López (PSOE) rechaza el visado por puntos del PP: "Ya lo hizo Rajoy hace 17 años y en el fondo es inconstitucional"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente hoy el proyecto de Ley de D - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado este martes la propuesta del Partido Popular (PP) de crear un visado por puntos para migrantes. "Ya lo hizo (Mariano) Rajoy hace 17 años y en el fondo es inconstitucional porque lo que viene a decir es que hay inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda", ha avisado.

"Es contraria al derecho internacional", ha advertido Patxi López en una entrevista en La 1, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el plan sobre migración que ha presentado el Partido Popular este fin de semana en Murcia.

En este sentido, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja considera que lo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta es hacer de la inmigración "el epicentro de su política, igual que la ultraderecha, exactamente igual" y "les copia también las propuestas que hace en base a mentiras y a bulos".

Según López, Núñez Feijóo "habla de que los inmigrantes vienen a España a recibir una paguita del Estado". "El 83% de las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital son españolas y del otro 17% la inmensa mayoría son familias con menores a su cargo", ha asegurado el socialista.

Además, Patxi López ha afirmado que el presidente del PP "dice que la inmigración irregular está descontrolada", mientras que "el 94% de los que llegan, llegan de forma regular". "Por lo tanto, la exageración es una forma cruel de mentira para demonizar y criminalizar a la inmigración", ha afeado López.

Respecto a las propuestas de los 'populares', el portavoz del PSOE ha calificado de "tremendo" la desaparición del arraigo. "Este señor no se acuerda de que los españoles y las españolas somos y hemos sido también inmigrantes y tener memoria es fundamental para tener un mínimo de corazón con el que tratar a gente que está huyendo de la miseria, del hambre y que viene a nuestro país para buscar una mejor vida o, a veces, una vida", ha manifestado.

Finalmente, para el dirigente socialista, "no hay por dónde" coger las ideas del PP. "Esto de devolver, casi masivamente, a la gente es devolverles a la guerra, es devolver a la miseria, es devolverle al hambre y eso es inhumano", ha subrayado.