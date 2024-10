Marlaska acusa al PP de "frivolizar" con menores migrantes y defiende que el Gobierno tiene "medios" ante la migración

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este martes al PP de "frivolizar" con los menores migrantes no acompañados y ha defendido que el Gobierno tiene "medios" ante la migración.

"Señor Ramos, los que están frivolizando tristemente son ustedes y con los más vulnerables, con los menores, siendo incapaces de llegar a un acuerdo en la reforma de la Ley de Extranjería", ha asegurado Marlaska como respuesta a la pregunta del senador del PP Sergio Ramos, sobre "la razón de no haber pedido la colaboración de Frontex en la lucha contra la inmigración ilegal hasta la fecha de hoy".

En este sentido, el ministro ha recalcado que se están reduciendo en proporción las entradas de migrantes de forma irregular en los últimos tiempos. "Le vuelvo a decir, esto es muy voluble, pero esto representa que estamos trabajando, que tenemos medios y estamos empleando, y que tenemos también medios de acogida, como conoce y sabe perfectamente la ministra de Inclusión", ha expuesto.

Por su parte, Ramos ha reprochado al ministro haberle cuestionado "hasta en diez ocasiones" durante la legislatura pasada y la que actual qué va a hacer el Ejecutivo para afrontar el fenómeno migratorio. "Les pido disculpas porque este senador que les habla lleva cinco años en esta Cámara repitiendo exactamente lo mismo sobre la inmigración en Canarias. Cinco años, cinco años sin respuesta, cinco años sin ningún tipo de solución, y yo les confieso que es absolutamente frustrante para un político tener que venir aquí con la misma pregunta siempre", ha lamentado.

También ha criticado que el Gobierno no haya pedido ayuda a Frontex para luchar contra la inmigración irregular. "Y el director del Frontex le dice a usted, que 'si usted no lo pide, yo no se lo puede prestar'", ha recalcado.

En esta línea, Marlaska ha expuesto que no sabe si el PP lo dice "textualmente por desinformación" o si es la "enésima excusa" del PP para no firmar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En todo caso, ha señalado que el Ejecutivo tiene operaciones con funcionarios de FronteX trabajando en Canarias en funciones de información e inteligencia. "Nosotros no necesitamos barcos ni aviones de Frontex en Canarias, porque tenemos barcos y aviones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional trabajando como de salvamento, realizando funciones de rescate", ha asegurado.

Finalmente, Ramos ha pedido "una solución inmediata al colapso migratorio y drama humanitario que tiene Canarias" y ha preguntado al ministro si sabe que el gobierno de Canarias está alquilando cámaras frigoríficas para meter cadáveres. "126.000 llegadas en su mandato, 3.000 con Rajoy, ustedes 126.000, 6.000 muertos en el mar que llevemos contabilizados y usted viene aquí a decir que todo está bien y que es suficiente", ha subrayado.