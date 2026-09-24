Más de 600 migrantes en 16 pateras llegan a Baleares y Canarias en las últimas 24 horas

Rescate de una patera por parte de Salvamento Marítimo en aguas de Canarias - SALVAMENTO MARÍTIMO

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 migrantes han arribado a las costas españolas en las últimas 24 horas a bordo de 18 pateras. Las llegadas más numerosas se han registrado este jueves en Canarias, donde han sido rescatadas cinco pateras con unos 429 inmigrantes a bordo.

En concreto, durante la madrugada de este jueves el Centro de Control de Salvamento de Las Palmas ha coordinado el rescate de tres embarcaciones con 185 personas a bordo (una con 97 migrantes, otra con 42 y la tercera con 46) cuando se encontraban a unos 98,1 kilómetros (53 millas náuticas) al noreste de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Tras ser rescatados los inmigrantes por la guardamar Urania, fueron trasladados hasta el puerto de Arrecife, donde llegaron pasadas las 05.30 horas.

Previamente, la salvamar Acrux rescató, sobre las 19.05 horas, una patera con 77 personas tras ser localizada a unos 111 kilómetros (60 millas) al noreste de la isla de Lanzarote.

Asimismo a este rescate se suma otro realizado por Salvamento Marítimo, también durante la tarde de este miércoles, que interceptó el Helimer 204 un cayuco con 167 migrantes próximo a la costa de El Hierro, en concreto, cuando se encontraba a 29,6 kilómetros al sur de La Restinga.

En este caso, la salvamar Navia lo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, donde el personal del dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a los migrantes, precisando uno de ellos traslado a un centro hospitalaria.

En Baleares fueron interceptadas diez embarcaciones en el día de ayer con 183 inmigrantes a bordo, según ha informado la delegación del Gobierno de las islas. Las embarcaciones arribaron a la zona de Ses Salines (Sant Josep de Sa Talaia) de la isla de Ibiza y a Formentera.

A Almería también ha llegado en las últimas 24 horas una embarcación con 10 ocupantes, entre ellos tres menores de edad. Tres de los migrantes registraban heridas leves.