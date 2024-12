Migraciones sobre la ILP para regularizar migrantes: "Tenemos que ser leales y corresponder al marco legislativo"

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (i) y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela (d), durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Pilar Cancela asegura que el Gobierno no ha llegado a "ningún acuerdo" con Junts sobre la cesión de competencias de migración

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de medio millón de extranjeros que en el Gobierno tienen que ser "leales" y "corresponder a cuál es el marco legislativo, no solamente del propio país de España, sino también en el ámbito comunitario".

Así lo ha puesto de manifiesto en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se ha celebrado en el Congreso, donde ha insistido en que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea no permite hacer regularizaciones colectivas.

En este sentido, ha hecho referencia al figura del arraigo, sobre la que ha dicho que "funciona" y que tiene un "impacto positivo". Además, ha destacado que se trata de un "procedimiento individual, singularizado, con garantías, con seguridad jurídica". "Creo que tenemos que ir a ese tipo de procedimientos para garantizar también seguridad jurídica", ha añadido.

En todo caso, ha agregado que el Ejecutivo aprobó y votó a favor de la toma en consideración de la ILP de regularización porque "es una enorme oportunidad de debate y de poder compartir posicionamientos al respecto".

"Creo que el diálogo político está precisamente para tender puentes y para buscar soluciones y creo que podemos hacerlo, pero también es cierto que tenemos un compromiso como país que no podemos obviar en cuanto a cómo lo hacemos. Lo que tenemos que ver es la capacidad de cómo podemos hacerlo y en ese sentido apelo al diálogo político, al consenso, porque creo que puede haber puntos de encuentro donde podemos buscar una solución al respecto", ha apuntado Cancela.

En referencia al pacto europeo ha dicho que "no es una excusa" ni un "escudo" para evitar tomar una decisión sobre la ILP. "Si es verdad que el Gobierno de España tampoco puede renunciar a los compromisos que adquiera a nivel de la Unión Europea no puede ser que sean a beneficio de inventario para lo que me interesa si respondo a los compromisos o a los beneficios que me permite el formar parte de la Unión Europea y cuando no me interesa pues entonces lo pongo en cuestión", ha expuesto.

Por otro lado, preguntada por el PP sobre la cesión de competencias de inmigración a la comunidad autónoma de Cataluña, Cancela ha dicho que "no se ha cedido ninguna". "No puedo comentarle nada al respecto porque no se ha cedido nada a la Generalitat de Cataluña", ha asegurado para añadir que no se ha llegado a "ningún acuerdo" con Junts sobre esta cuestión y que los límites son la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.

Por su parte, la diputada Maribel Sánchez, del PP, ha cuestionado a Cancela sobre los centros que tiene previsto el Gobierno abrir, o ampliar en su caso, para la protección de inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular en España y para los peticionarios de protección internacional. Además, ha acusado al Gobierno de actuar "con falta de lealtad institucional y con oscurantismo" en esta cuestión.

Así, Cancela ha nombrado posibles centros de acogida que planea abrir Inclusión, entre los que se encuentran uno en el término municipal de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y un encargo de obras actualizado para poder ampliar otro en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. También se ha referido a ampliaciones en Fuerteventura, en Cádiz y en Almería. En cuanto a centros de acogida de protección internacional, ha destacado en Soria, en Mérida, Vitoria y Lleida, entre otros. "En todas las localizaciones se han mantenido reuniones con los alcaldes y alcaldesas y se han informado a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno", ha defendido.