ONG por la infancia celebran la apuesta del Gobierno para repartir menores migrantes: "Canarias no puede responder sola"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

ONG por la Infancia han celebrado este lunes la apuesta del Gobierno por una proposición de ley para repartir unos 2.500 menores migrantes no acompañados.

La directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras, ha señalado en declaraciones a Europa Press que dan la bienvenida a la propuesta que se ha acordado entre el Gobierno de España y el de Canarias para el traslado de niños no acompañados de manera obligatoria al resto de comunidades autónomas.

En este sentido, ha añadido que la situación en Canarias es "grave" y que los niños no acompañados "necesitan urgentemente la garantía de sus derechos"; y, para ello, ha agregado que "debe hacerse un reparto solidario lo antes posible".

Asimismo, ha recordado que, en este momento, el sistema de protección de Canarias tiene 5.500 niños no acompañados y que siguen llegando cada día. "Se deben tomar decisiones duraderas en el tiempo, ya que esta situación de emergencia no es coyuntural, sino que va a permanecer en el tiempo y Canarias no puede responder sola. Necesita más recursos para apoyar a los niños y niñas en la Comunidad Autónoma en la primera llegada, así como para poder realizar traslados rápidos y con todas las garantías", ha recalcado.

Por su parte, la especialista en infancia en movimiento de Save the Children, Bárbara Gónzalez del Río, ha señalado en declaraciones a Europa Press que apoyan la reforma legislativa, ya que ha indicado que afecta de manera "directa" al trato y protección de los niños migrantes y refugiados que llegan a España.

"Solicitamos que dicha revisión sea, de preferencia, en forma de proyecto de ley de procedencia gubernamental, con todos los dictámenes de órganos especializados y procedimientos de participación de la sociedad civil que conlleva", ha asegurado.

"SOLUCIONES ESTRUCTURALES"

Igualmente, ha pedido tener en cuenta "la difícil previsibilidad de los flujos migratorios y la fluctuación de las rutas, que pueden cambiar en cuestión de meses". Por ello, ha recalcado que abogan "por implantar soluciones estructurales que incorporen una aproximación solidaria y colaborativa, y que garanticen un trato digno y justo para todas las personas menores de edad, independientemente de su punto de llegada a España".

En esta línea, ha agregado que "el reparto proporcionado y a tiempo no solo aliviará la presión sobre determinadas regiones, sino que también permitirá una distribución más efectiva de recursos y servicios necesarios para atender las necesidades específicas de estos niños y niñas".

El Gobierno ha apostado por una proposición de ley para repartir unos 2.500 menores migrantes no acompañados, mientras que la CCAA ha pedido que se haga mediante un decreto ley por ser un mecanismo más ágil. Así lo han puesto de manifiesto este lunes en rueda de prensa tras una reunión en la que participaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, de forma telemática.

El ministro ha opinado que la proposición de ley "es el mecanismo mejor". "En cualquier caso, estamos abiertos a que sea la más factible porque la propuesta que hacemos de proposición de ley, es una proposición de ley que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado. Se podría aprobar en tres meses", ha expuesto.