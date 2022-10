ONG de migrantes denuncia la imposibilidad de solicitar asilo en Ceuta

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG 'No name Kitchen' ha denunciado este viernes la imposibilidad de que los migrantes puedan solicitar protección y asilo en Ceuta. Según la entidad, en la plataforma informática de solicitud de cita se informa de que "no hay citas disponibles", sin establecer un horizonte temporal en el que la cita pueda ser obtenida.

La organización también señala que no existe, ni en la vía telemática, ni en la presencial, la posibilidad de obtener un justificante de que el solicitante ha intentado obtener la cita y no lo ha logrado por causas ajenas a su responsabilidad. Es decir, que "no cuentan con un resguardo de su manifestación de voluntad de solicitar asilo".

"Desde las instituciones se justifica que es por razones técnicas y desde No Name Kitchen observamos que son causas políticas para permitir a menos personas obtener algún documento que les permita tener cierta protección y es que esto deja a muchas personas desprotegidas", ha apuntado.

Del mismo modo, ha indicado que "no existe ninguna estructura ni soporte" en la ciudad autónoma de Ceuta, a parte de los centros de menores y el CETI, que asesore jurídicamente a las personas que desean pedir asilo. Y, desde la ONG advierte de que, muchas personas, por su edad o por su nacionalidad quedan fuera del CETI o los centros de menores.