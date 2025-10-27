Oxfam Intermón alerta de que miles de personas regularizadas tras la dana podrían volver a la irregularidad

Archivo - Efectos de la DANA en el municipio de Alfafar, a 30 de octubre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Oxfam Intermón ha alertado de que miles de personas regularizadas tras la dana podrían volver a la irregularidad "en pocos meses" si no logran cumplir con los requisitos de renovación.

"Miles de personas que lograron su regularización extraordinaria por un año gracias a un decreto del Gobierno central tras la dana corren el riesgo de volver a una situación administrativa irregular en pocos meses si no logran cumplir con los requisitos de renovación", ha asegurado la ONG con motivo del primer aniversario de la dana que sufrió Valencia el 29 de octubre del año pasado.

En este sentido, ha explicado que la regularización temporal alcanzó a 25.000 personas. Si bien, Oxfam Intermón calcula que eran más de 40.000 las personas extranjeras en situación administrativa irregular que vivían en las zonas afectadas por la dana en octubre de 2024.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero el proceso para regularizar a al menos 25.000 migrantes afectados por la dana. El objetivo principal, según fuentes ministeriales, era el de "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida".

"Muchas personas estaban trabajando sin contrato y, al acudir a sus empleadores ya con sus papeles en regla, éstos no han formalizado la relación laboral para no asumir sus responsabilidades legales y de cotización", ha indicado la responsable del programa 'Desigualdad Cero', de Oxfam Intermón, Raquel Checa.

Además, Checa ha añadido que "buena parte del tejido productivo no se ha recuperado aún, con lo cual tampoco lo ha hecho la oferta de empleo correspondiente". Por ello, ha llamado a "seguir trabajando en dar respuesta a los efectos de la dana, abordando la recuperación económica y generando empleo de calidad para las personas afectadas".

Desde Oxfam Intermón han subrayado también que estos colectivos "siguen teniendo dificultades aún mayores que el resto de la población ante problemáticas como el acceso a la vivienda, marcado por el alza desmesurada del precio de los alquileres y que está llevándolos a vivir situaciones de hacinamiento habitacional".

La ONG ha reconocido que la regularización extraordinaria de las personas afectadas por la dana permitió a "muchas personas" en situación de vulnerabilidad acceder a algunas de las ayudas específicas que las diferentes administraciones aprobaron. No obstante, ha agregado que "muchas otras" lograron sus papeles cuando las convocatorias para una parte de las ayudas de la dana ya no estaban vigentes.

"Aún así, la regularización les abrió puertas antes cerradas para solicitar ayudas sociales a las que sin ella no podían acceder", han apuntado.

Igualmente, ha recordado que para renovar los permisos de residencia temporal obtenidos según el decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria para afectados por la dana es necesario poder acreditar uno de los siguientes supuestos: Continuar con la relación laboral; o haber estado trabajando y en alta en la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce.

El afectado también puede encontrarse en la situación de haber realizado actividad laboral durante un mínimo de tres meses por año y encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: Haber suscrito un contrato de trabajo y figura en situación de alta; que la relación laboral se haya extinguido por causas ajenas y haya buscado activamente empleo; tener otorgada una prestación contributiva de desempleo; o ser beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.

PIDE APROBAR LA ILP DE REGULARIZACIÓN

En esta misma línea, considera que es "necesario y urgente" sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas, cuya tramitación se encuentra actualmente paralizada en el Congreso de los Diputados.

"Sólo hace falta la misma voluntad política que permitió la regularización de las personas afectadas por la DANA para sacar la ILP adelante o buscar soluciones efectivas y así garantizar los derechos de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular ahora mismo en nuestro país. Es una cuestión de dignidad y justicia", ha recalcado Checa.

Oxfam Intermón, en colaboración con 10 organizaciones locales, ha apoyado a más de 17.000 personas afectadas por la dana de los colectivos más vulnerables: trabajadoras del hogar y cuidados, personas migrantes, trabajadoras y trabajadores del campo y pequeños agricultores.

"El esfuerzo de estas organizaciones locales con las que hemos trabajado ha sido titánico en apoyo de esos colectivos. En muchos de los casos, la ayuda de Oxfam Intermón canalizada a través de esas organizaciones ha sido la única que han recibido muchas personas en todo este tiempo" ha afirmado Checa.

La ONG ha compartido el caso de Nilka, migrante colombiana, solicitante de asilo y afectada por la dana. Así, expone que perdió su empleo y casa como cuidadora de un anciano al que había salvado durante las inundaciones en la zona de Masanasa. Recuerda que la primera ayuda económica y psicosocial que recibió fue la de Oxfam Intermón: "En ese momento que yo me sentía tan vulnerable, pensar que había tantas personas pendientes de mí, me hizo sentir parte de la sociedad y muy valorada", cuenta.

Entre los apoyos prestados están ayuda para vivienda, dinero para reponer muebles y enseres o para adquirir productos de primera necesidad, asesoría legal para obtener la regularización o acceder a las ayudas, acompañamiento psicosocial y recuperación de pequeños negocios.

Oxfam Intermón ha apoyado a una decena organizaciones de colectivos afectados por la dana en la Comunidad Valenciana, principalmente de trabajadoras del hogar y cuidados, personas migrantes y trabajadores del campo, con programas que han beneficiado a más de 17.000 personas. Las organizaciones son: Asociación Por ti Mujer, AIPHYC, Llauradors Solidaris, Red Aminata, SJM Valencia, CERAI, La Unió, Jovesólides, Regularización YA, Kolectivo Jóvenes Parke.