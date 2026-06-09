El Papa bendijo al bebé de la joven peruana Nicole: "Tuve como un impulso que hizo que me tirara encima"

El Papa León XIV da la bendición a Renata, bebé de cuatro meses, hija de Nicole.- MARIA ROSA DE ISASA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nicole, de 24 años, recuerda con gran emoción cómo el Papa León XIV dio la bendición este lunes a Renata, su bebé de 4 meses. "Tuve como un impulso que hizo que me tirara encima", rememora la joven peruana beneficiaria de Fundación Madrina.

En una entrevista concedida a Europa Press, señala que el encuentro con el Pontífice este lunes en Madrid fue "muy emocionante" y "una cosa de locos". "Fue muy gratificante. Sentí que estaba siendo enviado por Dios para seguir protegiendo a mi hija", explica la joven de Perú, un país en el que Robert Prevost estuvo durante más de 20 años.

"El estaba a punto de pasarse y no se... tuve como un impulso que hizo que me tirara encima. Tenía los policías ahí, al costado, que protegían al Papa. Le gritábamos para que nos mirara y todo y él se paró justo al frente de la Fundación y nos vio. Vio a mi hija y la bendijo", cuenta entre lágrimas.

Nicole, que llegó sola a Madrid en noviembre de 2025 huyendo de la violencia en su país y de la de su pareja, asegura que "después de todas las cosas" que ha pasado su hija Renata está "muy bien" y "tiene un propósito en esta vida".

"Renata es un milagro", subraya la joven que estuvo a punto de perder a la bebé por unas "pastillas para abortar" que le dio su pareja en Perú sin saber que las estaba tomando y le provocaron una "hemorragia y un coagulo". "Llegué al médico y me dijo que tenían que hacerme un legrado y abortar, pero yo no quise", confiesa.

Nicole llegó a España en noviembre de 2025 embarazada de siete meses y en situación de sinhogarismo. Una semana antes de dar a luz, llegó a la Fundación Madrina. "Me acogieron muy bien. Me recibieron, les conté lo que me había pasado", recuerda la joven, acogida en un piso de la entidad.

Finalmente, preguntada sobre qué opina del mensaje que ha dejado el Pontífice a su paso por Madrid, Nicole cree que es un hombre "muy bueno porque aboga mucho por los inmigrantes, por la vida y por la paz", y porque "protege mucho a los niños y los quiere".